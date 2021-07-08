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وزير الخارجية يبحث مع نظيره بسيراليون العلاقات الثنائية

تلقّى اتصالًا هاتفيًّا تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون البروفيسور ديفيد جون فرانسيس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره بسيراليون العلاقات الثنائية
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون البروفيسور ديفيد جون فرانسيس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
04:40 PM

وزير الخارجية يبحث مع نظيره بسيراليون العلاقات الثنائية

تلقّى اتصالًا هاتفيًّا تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون البروفيسور ديفيد جون فرانسيس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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