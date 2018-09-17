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حرارة+1 وأمطار.. "الأرصاد" تكشف حالة الخريف بالمملكة ودول الخليج

توقعات لمعدلات درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل وهطولات محتملة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير أصدرته عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال فصل الخريف لهذا العام 1441هـ/ 2019م.
وبيّن التقرير، أن فصل الخريف يبدأ فلكيًّا في 23 سبتمبر 2019م، وينتهي في 22 ديسمبر 2019م؛ حيث تشير التوقعات الفصلية لخريف عام 1441هـ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى، إلى ارتفاع في معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل؛ وذلك على معظم أجزاء المملكة العربية السعودية في حدود درجة (+1.0) على شمال وشرق ووسط المملكة؛ فيما عدا غرب وجنوب غرب المملكة بزيادة أقل تصل إلى نصف درجة (+0.5).
كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، وأشارت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدول مجلس التعاون الخليجي لفصل الخريف لهذا العام، إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل؛ وذلك على معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر التقرير التوقعات باحتمالية هطول الأمطار حول المعدل على جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

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حرارة+1 وأمطار.. "الأرصاد" تكشف حالة الخريف بالمملكة ودول الخليج
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير أصدرته عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال فصل الخريف لهذا العام 1441هـ/ 2019م.
وبيّن التقرير، أن فصل الخريف يبدأ فلكيًّا في 23 سبتمبر 2019م، وينتهي في 22 ديسمبر 2019م؛ حيث تشير التوقعات الفصلية لخريف عام 1441هـ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى، إلى ارتفاع في معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل؛ وذلك على معظم أجزاء المملكة العربية السعودية في حدود درجة (+1.0) على شمال وشرق ووسط المملكة؛ فيما عدا غرب وجنوب غرب المملكة بزيادة أقل تصل إلى نصف درجة (+0.5).
كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، وأشارت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدول مجلس التعاون الخليجي لفصل الخريف لهذا العام، إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل؛ وذلك على معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر التقرير التوقعات باحتمالية هطول الأمطار حول المعدل على جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
01:32 PM

حرارة+1 وأمطار.. "الأرصاد" تكشف حالة الخريف بالمملكة ودول الخليج

توقعات لمعدلات درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل وهطولات محتملة

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
2,886

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير أصدرته عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال فصل الخريف لهذا العام 1441هـ/ 2019م.
وبيّن التقرير، أن فصل الخريف يبدأ فلكيًّا في 23 سبتمبر 2019م، وينتهي في 22 ديسمبر 2019م؛ حيث تشير التوقعات الفصلية لخريف عام 1441هـ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى، إلى ارتفاع في معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل؛ وذلك على معظم أجزاء المملكة العربية السعودية في حدود درجة (+1.0) على شمال وشرق ووسط المملكة؛ فيما عدا غرب وجنوب غرب المملكة بزيادة أقل تصل إلى نصف درجة (+0.5).
كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، وأشارت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدول مجلس التعاون الخليجي لفصل الخريف لهذا العام، إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل؛ وذلك على معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر التقرير التوقعات باحتمالية هطول الأمطار حول المعدل على جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

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