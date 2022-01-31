"سعد المالكي" للمرتبة الـ12 بوزارة الإعلام
أصدر وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بترقية سعد بن مسفر المالكي إلى المرتبة الـ 12 على وظيفة كبير المفتشين الإداريين بالإعلام الداخلي بمنطقة مكة المكرمة.
وثمَّن "المالكي" هذه اللفتة الكريمة من وزير الإعلام مشيرًا إلى أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.
"سعد المالكي" للمرتبة الـ12 بوزارة الإعلام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-31
أصدر وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بترقية سعد بن مسفر المالكي إلى المرتبة الـ 12 على وظيفة كبير المفتشين الإداريين بالإعلام الداخلي بمنطقة مكة المكرمة.
وثمَّن "المالكي" هذه اللفتة الكريمة من وزير الإعلام مشيرًا إلى أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
09:42 PM
"سعد المالكي" للمرتبة الـ12 بوزارة الإعلام
أصدر وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بترقية سعد بن مسفر المالكي إلى المرتبة الـ 12 على وظيفة كبير المفتشين الإداريين بالإعلام الداخلي بمنطقة مكة المكرمة.
وثمَّن "المالكي" هذه اللفتة الكريمة من وزير الإعلام مشيرًا إلى أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.