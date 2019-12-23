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سفارة المملكة في لبنان: "الركف" لا يحمل أي صفة رسمية وآراؤه تمثله شخصياً

دعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية اليوم بأن السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة "إل بي سي" اللبنانية، أمس الأحد، وقدّم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، إنما هو في حقيقته شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصياً، ولا تعكس موقف المملكة.

وقالت "السفارة": نناشد وسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات المتداولة والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.

سفارة المملكة العربية السعودية الجمهورية اللبنانية لبنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في لبنان: "الركف" لا يحمل أي صفة رسمية وآراؤه تمثله شخصياً
سبق

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية اليوم بأن السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة "إل بي سي" اللبنانية، أمس الأحد، وقدّم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، إنما هو في حقيقته شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصياً، ولا تعكس موقف المملكة.

وقالت "السفارة": نناشد وسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات المتداولة والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
02:33 PM

سفارة المملكة في لبنان: "الركف" لا يحمل أي صفة رسمية وآراؤه تمثله شخصياً

دعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,599

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية اليوم بأن السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة "إل بي سي" اللبنانية، أمس الأحد، وقدّم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، إنما هو في حقيقته شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصياً، ولا تعكس موقف المملكة.

وقالت "السفارة": نناشد وسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات المتداولة والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.

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