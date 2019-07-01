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هونج كونج.. القنصلية تحذّر السعوديين: لا تقتربوا من أماكن المظاهرات

نوهت بتمركز الأمن حول المجلس التشريعي في أدميرليتي خشية اقتحامه

حذّرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين من الاقتراب من أماكن المظاهرات التي تجددت على نطاق واسع وصاحَبَها أعمال عنف.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب القنصلية الرسمي في منصة "تويتر"، أشارت فيها إلى تنبيهاتها المتكررة بخصوص المظاهرات في هونج كونج، منبهة إلى تجدد هذه المظاهرات اليوم الاثنين على نطاق واسع في وسط المدينة وحول مكاتب الحكومة، ومنوهة بوقوع أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين، وأن قوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي في محاولة من المتظاهرين لاقتحام المبني بالقوة.

وبيّنت القنصلية إلى أن من المتوقع استمرار المظاهرات بشكل كثيف في المناطق التالية:

(‏Police Headquarter (Admiralty

(‏Government Building (Tamar

(‏Legislative Council (Tamar

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هونج كونج.. القنصلية تحذّر السعوديين: لا تقتربوا من أماكن المظاهرات
سبق

حذّرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين من الاقتراب من أماكن المظاهرات التي تجددت على نطاق واسع وصاحَبَها أعمال عنف.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب القنصلية الرسمي في منصة "تويتر"، أشارت فيها إلى تنبيهاتها المتكررة بخصوص المظاهرات في هونج كونج، منبهة إلى تجدد هذه المظاهرات اليوم الاثنين على نطاق واسع في وسط المدينة وحول مكاتب الحكومة، ومنوهة بوقوع أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين، وأن قوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي في محاولة من المتظاهرين لاقتحام المبني بالقوة.

وبيّنت القنصلية إلى أن من المتوقع استمرار المظاهرات بشكل كثيف في المناطق التالية:

(‏Police Headquarter (Admiralty

(‏Government Building (Tamar

(‏Legislative Council (Tamar

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:50 AM

هونج كونج.. القنصلية تحذّر السعوديين: لا تقتربوا من أماكن المظاهرات

نوهت بتمركز الأمن حول المجلس التشريعي في أدميرليتي خشية اقتحامه

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
9,122

حذّرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين من الاقتراب من أماكن المظاهرات التي تجددت على نطاق واسع وصاحَبَها أعمال عنف.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب القنصلية الرسمي في منصة "تويتر"، أشارت فيها إلى تنبيهاتها المتكررة بخصوص المظاهرات في هونج كونج، منبهة إلى تجدد هذه المظاهرات اليوم الاثنين على نطاق واسع في وسط المدينة وحول مكاتب الحكومة، ومنوهة بوقوع أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين، وأن قوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي في محاولة من المتظاهرين لاقتحام المبني بالقوة.

وبيّنت القنصلية إلى أن من المتوقع استمرار المظاهرات بشكل كثيف في المناطق التالية:

(‏Police Headquarter (Admiralty

(‏Government Building (Tamar

(‏Legislative Council (Tamar

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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