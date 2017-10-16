من هو "سلطان بن أحمد" سفير المملكة الجديد بالبحرين؟

أدّى القسم أمام خادم الحرمين بحضور ولي العهد

أدّى السفير المعين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ويعتبر الأمير "سلطان" أحد أبناء الأمير أحمد، ووالدته هي الأميرة فهدة بنت تركي بن أحمد السديري، وأشقاؤه هم الأمراء: "عبدالعزيز، نايف، فيصل، تركي، نورة، حصة، فلوة، موضي".

وقد تم تعيين سلطان بن أحمد، وهو عضو مجلس أمناء مؤسسة "أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية"، بأمر ملكي مستشاراً للديوان الملكي بالمرتبة الممتازة في 2018 م، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه سفيراً للمملكة بدولة البحرين خلفاً للسفير السابق عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وجاء في نصّ القسم: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وقد تشرف سلطان بن أحمد بالسلام على خادم الحرمين الشريفين بعد أداء القسم.