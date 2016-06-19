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"رويترز": "أوبك" تقترح الأول من يوليو موعداً لاجتماعها القادم

جاء بعد رسالة من فنزويلا التي تتولى الرئاسة الحالية للمنظمة

قال مصدران مطلعان إن "أوبك" اقترحت مجدّداً تغيير مواعيد اجتماعها القادم؛ لتصبح الأول والثاني من يوليو، مع عدم اتفاق السعودية، وإيران، وروسيا؛ غير العضو، في المنظمة على حل وسط حتى الآن.

ووفق "رويترز"، شملت المقترحات السابقة لموعد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول الذي سيعقبه اجتماعٌ مع الحلفاء غير الأعضاء في المنظمة يومَي 25 و26 يوليو ويومَي 11 و12 منه.

وقال أحد المصدريْن "تلك مقترحات مازالت تستلزم الموافقة".

يأتي المقترح الجديد بعد رسالة من فنزويلا، التي تتولى الرئاسة الحالية للمنظمة، حسبما قال مصدرٌ آخر.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": "أوبك" تقترح الأول من يوليو موعداً لاجتماعها القادم
سبق

قال مصدران مطلعان إن "أوبك" اقترحت مجدّداً تغيير مواعيد اجتماعها القادم؛ لتصبح الأول والثاني من يوليو، مع عدم اتفاق السعودية، وإيران، وروسيا؛ غير العضو، في المنظمة على حل وسط حتى الآن.

ووفق "رويترز"، شملت المقترحات السابقة لموعد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول الذي سيعقبه اجتماعٌ مع الحلفاء غير الأعضاء في المنظمة يومَي 25 و26 يوليو ويومَي 11 و12 منه.

وقال أحد المصدريْن "تلك مقترحات مازالت تستلزم الموافقة".

يأتي المقترح الجديد بعد رسالة من فنزويلا، التي تتولى الرئاسة الحالية للمنظمة، حسبما قال مصدرٌ آخر.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:12 AM

"رويترز": "أوبك" تقترح الأول من يوليو موعداً لاجتماعها القادم

جاء بعد رسالة من فنزويلا التي تتولى الرئاسة الحالية للمنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مصدران مطلعان إن "أوبك" اقترحت مجدّداً تغيير مواعيد اجتماعها القادم؛ لتصبح الأول والثاني من يوليو، مع عدم اتفاق السعودية، وإيران، وروسيا؛ غير العضو، في المنظمة على حل وسط حتى الآن.

ووفق "رويترز"، شملت المقترحات السابقة لموعد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للبترول الذي سيعقبه اجتماعٌ مع الحلفاء غير الأعضاء في المنظمة يومَي 25 و26 يوليو ويومَي 11 و12 منه.

وقال أحد المصدريْن "تلك مقترحات مازالت تستلزم الموافقة".

يأتي المقترح الجديد بعد رسالة من فنزويلا، التي تتولى الرئاسة الحالية للمنظمة، حسبما قال مصدرٌ آخر.

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