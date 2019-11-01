شرطة المذنب تودِّع أحد أفرادها المتميزين

دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم.
وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله.
دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم.
وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله.شرطة المذنب حادث مروري
دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم.
وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله.
دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم.
وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله.