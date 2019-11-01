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شرطة المذنب تودِّع أحد أفرادها المتميزين

توفِّي إثر حادث مروري

دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم.

وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله.

شرطة المذنب حادث مروري

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شرطة المذنب تودِّع أحد أفرادها المتميزين
سبق

دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم.

وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
10:07 PM

شرطة المذنب تودِّع أحد أفرادها المتميزين

توفِّي إثر حادث مروري

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حامد العلي - الرياض
1
360

دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم.

وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله.

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