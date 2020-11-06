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مدافع "سانتوس" البرازيلي على رادار "النصر"

للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي

وضعت إدارة نادي النصر، المدافع البرازيلي لوكاس فيرسيمو 28 عاماً لاعب نادي سانتوس، في دائرة اهتماماتها للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

وقالت صحيفة "istoe" إن نادي بنفيكا البرتغالي ينافس النصر على ضم اللاعب وإن اللاعب يرغب في الرحيل للنادي البرتغالي بعكس إدارة سانتوس التي تريد الموافقة على عرض النصر.

وبحسب الصحيفة فإن عرض النصر لضم اللاعب يبلغ نحو 6.5 ملايين دولار يتم دفع 3 ملايين عند التوقيع و3.5 في يناير المقبل في حين أن عرض النادي البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم وبعد الموسم يكون شراء العقد نظير 6.5 ملايين يورو.

الصحيفة قالت إن إدارة سانتوس ترغب في الموافقة على عرض النصر بينما يريد اللاعب الرحيل لبنفيكا البرتغالي وسيتم مناقشة كلا العرضين من قبل إدارة سانتوس.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدافع "سانتوس" البرازيلي على رادار "النصر"
سبق

وضعت إدارة نادي النصر، المدافع البرازيلي لوكاس فيرسيمو 28 عاماً لاعب نادي سانتوس، في دائرة اهتماماتها للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

وقالت صحيفة "istoe" إن نادي بنفيكا البرتغالي ينافس النصر على ضم اللاعب وإن اللاعب يرغب في الرحيل للنادي البرتغالي بعكس إدارة سانتوس التي تريد الموافقة على عرض النصر.

وبحسب الصحيفة فإن عرض النصر لضم اللاعب يبلغ نحو 6.5 ملايين دولار يتم دفع 3 ملايين عند التوقيع و3.5 في يناير المقبل في حين أن عرض النادي البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم وبعد الموسم يكون شراء العقد نظير 6.5 ملايين يورو.

الصحيفة قالت إن إدارة سانتوس ترغب في الموافقة على عرض النصر بينما يريد اللاعب الرحيل لبنفيكا البرتغالي وسيتم مناقشة كلا العرضين من قبل إدارة سانتوس.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
11:45 PM

مدافع "سانتوس" البرازيلي على رادار "النصر"

للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي

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محمد السيّد - الرياض
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وضعت إدارة نادي النصر، المدافع البرازيلي لوكاس فيرسيمو 28 عاماً لاعب نادي سانتوس، في دائرة اهتماماتها للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

وقالت صحيفة "istoe" إن نادي بنفيكا البرتغالي ينافس النصر على ضم اللاعب وإن اللاعب يرغب في الرحيل للنادي البرتغالي بعكس إدارة سانتوس التي تريد الموافقة على عرض النصر.

وبحسب الصحيفة فإن عرض النصر لضم اللاعب يبلغ نحو 6.5 ملايين دولار يتم دفع 3 ملايين عند التوقيع و3.5 في يناير المقبل في حين أن عرض النادي البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم وبعد الموسم يكون شراء العقد نظير 6.5 ملايين يورو.

الصحيفة قالت إن إدارة سانتوس ترغب في الموافقة على عرض النصر بينما يريد اللاعب الرحيل لبنفيكا البرتغالي وسيتم مناقشة كلا العرضين من قبل إدارة سانتوس.

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