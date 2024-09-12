"فيصل بن محمد" يدشن المقر الجديد لجمعية الفنون التشكيلية.. غداً

يتضمن عرضاً لنتائج المسابقات الفنية التي نظمتها الجمعية فترة منع التجول

يرعى الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، يوم غدٍ الأحد حفل تدشين المقر الجديد للجمعية السعودية للفنون التشكيلية في الرياض، والمعرض التشكيلي المصاحب "كنوز المملكة".

وسيتضمن حفل التدشين عرضاً لنتائج الفوز بالمسابقات الفنية التي نظمتها الجمعية فترة منع التجول، مع الاهتمام بالاحترازات الوقائية التي تتوافق مع تعليمات وزارة الصحة وتهتم بسلامة المواطنين ومنع التجمعات.

وقدمت الجمعية خالص شكرها وتقديرها للأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود؛ لدعمه أنشطة الجمعية ورعايته لحفل تدشين المقر الجديد، مثمنة جهود أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية التي تعمل على خدمة الفن التشكيلي وفنانيه.

ووجهت الجمعية الدعوة للفنانين والمهتمين بالفن لزيارة المعرض من يوم غدٍ الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 م من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة في مقر الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في حي الناصرية أمام معهد العاصمة النموذجي.