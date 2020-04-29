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"كاف" يطالب الاتحادات المحلية بتحديد خطة لاستئناف مسابقاتها

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جميع الاتحادات المحلية في إفريقيا بتحديد وضع المسابقات المحلية، وإمكانية استئنافها خلال الفترة المقبلة، مع شرح الاستراتيجية التي ينوي كل اتحاد تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة.

وأكد الكاف أنه ينتظر وصول خطابات من الاتحادات المحلية خلال شهر مايو لشرح خطة تنظيم المباريات والمسابقات في المرحلة المقبلة.

ووجّه الكاف أمس خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه خطة الاتحاد المصري لاستئناف النشاط المحلي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه ينتظر وصول خطابات من الاتحادات المحلية خلال شهر مايو لشرح خطة تنظيم المباريات والمسابقات في المرحلة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كاف" يطالب الاتحادات المحلية بتحديد خطة لاستئناف مسابقاتها
سبق

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جميع الاتحادات المحلية في إفريقيا بتحديد وضع المسابقات المحلية، وإمكانية استئنافها خلال الفترة المقبلة، مع شرح الاستراتيجية التي ينوي كل اتحاد تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة.

وأكد الكاف أنه ينتظر وصول خطابات من الاتحادات المحلية خلال شهر مايو لشرح خطة تنظيم المباريات والمسابقات في المرحلة المقبلة.

ووجّه الكاف أمس خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه خطة الاتحاد المصري لاستئناف النشاط المحلي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه ينتظر وصول خطابات من الاتحادات المحلية خلال شهر مايو لشرح خطة تنظيم المباريات والمسابقات في المرحلة المقبلة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:13 AM

"كاف" يطالب الاتحادات المحلية بتحديد خطة لاستئناف مسابقاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جميع الاتحادات المحلية في إفريقيا بتحديد وضع المسابقات المحلية، وإمكانية استئنافها خلال الفترة المقبلة، مع شرح الاستراتيجية التي ينوي كل اتحاد تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة.

وأكد الكاف أنه ينتظر وصول خطابات من الاتحادات المحلية خلال شهر مايو لشرح خطة تنظيم المباريات والمسابقات في المرحلة المقبلة.

ووجّه الكاف أمس خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه خطة الاتحاد المصري لاستئناف النشاط المحلي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه ينتظر وصول خطابات من الاتحادات المحلية خلال شهر مايو لشرح خطة تنظيم المباريات والمسابقات في المرحلة المقبلة.

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