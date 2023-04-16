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وزير التعليم: عظيم الشكر والامتنان للملك وولي العهد لدعم التعليم وعمليات التعلم عن بُعد

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة شكر وامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، لدعمهما غير المحدود للتعليم، وعمليات التعلم عن بُعد، ومتابعة أوضاع الطلاب والطالبات.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "أثمّن عالياً بعظيم الشكر والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- دعمهما غير المحدود للتعليم، وعمليات التعلم عن بُعد، ومتابعتهما الدائمة لأوضاع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي وبرامج الابتعاث خلال فترة تعليق الدراسة حضورياً".

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وزير التعليم: عظيم الشكر والامتنان للملك وولي العهد لدعم التعليم وعمليات التعلم عن بُعد
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة شكر وامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، لدعمهما غير المحدود للتعليم، وعمليات التعلم عن بُعد، ومتابعة أوضاع الطلاب والطالبات.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "أثمّن عالياً بعظيم الشكر والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- دعمهما غير المحدود للتعليم، وعمليات التعلم عن بُعد، ومتابعتهما الدائمة لأوضاع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي وبرامج الابتعاث خلال فترة تعليق الدراسة حضورياً".

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:53 PM

وزير التعليم: عظيم الشكر والامتنان للملك وولي العهد لدعم التعليم وعمليات التعلم عن بُعد

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مسلّم الهواملة - الرياض
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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة شكر وامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، لدعمهما غير المحدود للتعليم، وعمليات التعلم عن بُعد، ومتابعة أوضاع الطلاب والطالبات.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "أثمّن عالياً بعظيم الشكر والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- دعمهما غير المحدود للتعليم، وعمليات التعلم عن بُعد، ومتابعتهما الدائمة لأوضاع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي وبرامج الابتعاث خلال فترة تعليق الدراسة حضورياً".

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