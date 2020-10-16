الآن.. خلل فني يعطل موقع "تويتر"

لم يُفصح عن أسبابه

أدى خلل فني مساء اليوم إلى تعطل الخدمة في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، لدى آلاف المستخدمين في السعودية وأنحاء العالم.

ولم تفصح شركة "تويتر"حتى اللحظة عن أسباب هذا العطل المفاجئ، وسط استياء كبير من المستخدمين.