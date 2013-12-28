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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص وينبع

قالت: الحالة بدأت من الـ7 صباحًا وتستمر حتى الـ1 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.

وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص وينبع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.

وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:54 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص وينبع

قالت: الحالة بدأت من الـ7 صباحًا وتستمر حتى الـ1 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.

وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.

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