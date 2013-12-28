وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص وينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-28 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة. وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 08:54 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص وينبع قالت: الحالة بدأت من الـ7 صباحًا وتستمر حتى الـ1 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.

وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.