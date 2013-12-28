"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص وينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.
وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.
وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.
وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم، تضمن سحبًا رعدية ممطرة.
وأوضح المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ1 مساءً.