مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9000 كرتون من اللحوم للنازحين بمأرب والوادي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-05-01
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 9000 كرتون من اللحوم المجمدة، تستهدف 27000 أسرة بواقع 162000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 11 مخيم نزوح بمديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب.
وتأتي تلك المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
07:42 PM
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9000 كرتون من اللحوم للنازحين بمأرب والوادي
تستهدف 27000 أسرة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 9000 كرتون من اللحوم المجمدة، تستهدف 27000 أسرة بواقع 162000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 11 مخيم نزوح بمديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب.
وتأتي تلك المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.