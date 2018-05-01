مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9000 كرتون من اللحوم للنازحين بمأرب والوادي

تستهدف 27000 أسرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 9000 كرتون من اللحوم المجمدة، تستهدف 27000 أسرة بواقع 162000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 11 مخيم نزوح بمديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب.

وتأتي تلك المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.