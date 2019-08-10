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قرر الأطباء استبدال ركبته ورفض.. الحنين والمشاعر تدفع عربة "مطر" بالحج

أحد سكان مكة المكرمة ومن أوائل المسوقين في الخطوط السعودية

ترتسم ملامح السنين على وجهه، ويستقل عربة كهربائية تدفعه المشاعر والحنين إلى البقاع الطاهرة، متجولًا بين المقدسات، وعينه تتأمل ملامح التقدم والتغيير الذي كان هو شاهدًا عليه منذ أن حج على الجمل من مكة المكرمة مع والده قبل عشرات السنين.

ذلك هو ملخص قصة مواطن تحدّث لـ"سبق"، يستذكر خلالها كيف كان الحج وكيف تقدم وتطور، إنه المواطن "حسين مطر" من أوائل المسوقين في الخطوط السعودية، والذي تقاعد منها، في ذاكرة مكة وأهلها، وكيف كان أهل مكة يعاملون الحجاج.

يقول "مطر" وهو أحد سكان مكة المكرمة، إنه في شبابه كان شاهدًا على القلوب والأبواب الوسيعة للحجاج، وما زال يشهد على رحابتها، مستذكرًا تلك الأيام الخوالي التي كان فيها شابًّا يسابق أقرانه على الطوافة بالحجيج تطوعًا، كما كان يفعل والده ومن حوله من خدمة الحجاج والمعتمرين في تلك السنين السالفة.

ويروي العم حسين مطر أن النساء كن يعددن الأكل للحجيج وكان الرجال يستقبلونهم في مجالسهم ويفتحونها لخدمتهم وراحتهم طوال موسم الحج، ويروي أن المشقة التي عانى منها الحجيج في تلك السنين تبددت عندما يشاهدون ما آلت إليه منى.

وعلى جانبه الشخصي يقول "مطر": إن سبب جلوسه على الكرسي الكهربائي هو مشكلة الخشونة الشديدة، وقد تقرر استبدال ركبته بصناعية؛ إلا أنه رفض بشكل قاطع لاقتناعه بأنه ما دام هناك ما يؤدي احتياجاته كالكرسي الكهربائي فلا حاجة له بالصناعية.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرر الأطباء استبدال ركبته ورفض.. الحنين والمشاعر تدفع عربة "مطر" بالحج
سبق

ترتسم ملامح السنين على وجهه، ويستقل عربة كهربائية تدفعه المشاعر والحنين إلى البقاع الطاهرة، متجولًا بين المقدسات، وعينه تتأمل ملامح التقدم والتغيير الذي كان هو شاهدًا عليه منذ أن حج على الجمل من مكة المكرمة مع والده قبل عشرات السنين.

ذلك هو ملخص قصة مواطن تحدّث لـ"سبق"، يستذكر خلالها كيف كان الحج وكيف تقدم وتطور، إنه المواطن "حسين مطر" من أوائل المسوقين في الخطوط السعودية، والذي تقاعد منها، في ذاكرة مكة وأهلها، وكيف كان أهل مكة يعاملون الحجاج.

يقول "مطر" وهو أحد سكان مكة المكرمة، إنه في شبابه كان شاهدًا على القلوب والأبواب الوسيعة للحجاج، وما زال يشهد على رحابتها، مستذكرًا تلك الأيام الخوالي التي كان فيها شابًّا يسابق أقرانه على الطوافة بالحجيج تطوعًا، كما كان يفعل والده ومن حوله من خدمة الحجاج والمعتمرين في تلك السنين السالفة.

ويروي العم حسين مطر أن النساء كن يعددن الأكل للحجيج وكان الرجال يستقبلونهم في مجالسهم ويفتحونها لخدمتهم وراحتهم طوال موسم الحج، ويروي أن المشقة التي عانى منها الحجيج في تلك السنين تبددت عندما يشاهدون ما آلت إليه منى.

وعلى جانبه الشخصي يقول "مطر": إن سبب جلوسه على الكرسي الكهربائي هو مشكلة الخشونة الشديدة، وقد تقرر استبدال ركبته بصناعية؛ إلا أنه رفض بشكل قاطع لاقتناعه بأنه ما دام هناك ما يؤدي احتياجاته كالكرسي الكهربائي فلا حاجة له بالصناعية.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:48 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:05 AM

قرر الأطباء استبدال ركبته ورفض.. الحنين والمشاعر تدفع عربة "مطر" بالحج

أحد سكان مكة المكرمة ومن أوائل المسوقين في الخطوط السعودية

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
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4,129

ترتسم ملامح السنين على وجهه، ويستقل عربة كهربائية تدفعه المشاعر والحنين إلى البقاع الطاهرة، متجولًا بين المقدسات، وعينه تتأمل ملامح التقدم والتغيير الذي كان هو شاهدًا عليه منذ أن حج على الجمل من مكة المكرمة مع والده قبل عشرات السنين.

ذلك هو ملخص قصة مواطن تحدّث لـ"سبق"، يستذكر خلالها كيف كان الحج وكيف تقدم وتطور، إنه المواطن "حسين مطر" من أوائل المسوقين في الخطوط السعودية، والذي تقاعد منها، في ذاكرة مكة وأهلها، وكيف كان أهل مكة يعاملون الحجاج.

يقول "مطر" وهو أحد سكان مكة المكرمة، إنه في شبابه كان شاهدًا على القلوب والأبواب الوسيعة للحجاج، وما زال يشهد على رحابتها، مستذكرًا تلك الأيام الخوالي التي كان فيها شابًّا يسابق أقرانه على الطوافة بالحجيج تطوعًا، كما كان يفعل والده ومن حوله من خدمة الحجاج والمعتمرين في تلك السنين السالفة.

ويروي العم حسين مطر أن النساء كن يعددن الأكل للحجيج وكان الرجال يستقبلونهم في مجالسهم ويفتحونها لخدمتهم وراحتهم طوال موسم الحج، ويروي أن المشقة التي عانى منها الحجيج في تلك السنين تبددت عندما يشاهدون ما آلت إليه منى.

وعلى جانبه الشخصي يقول "مطر": إن سبب جلوسه على الكرسي الكهربائي هو مشكلة الخشونة الشديدة، وقد تقرر استبدال ركبته بصناعية؛ إلا أنه رفض بشكل قاطع لاقتناعه بأنه ما دام هناك ما يؤدي احتياجاته كالكرسي الكهربائي فلا حاجة له بالصناعية.

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