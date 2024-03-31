النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما الذي يعنيه تسلم خادم الحرمين الشريفين مفتاح مدينة تونس الذهبي؟

من الهدايا الرمزية الاستثنائية التي تُمنح للضيوف المبجلين

في قديم الزمان كان يعني تسلم زعيم أو قائد مفتاح مدينة ما هو خضوعها واستسلامها لجحافل جيشه، وإذعانها لإمرته بالطاعة والولاء، أما الآن فقد اختلف الأمر جذرياً ليصبح ذلك شكلاً من أشكال التقدير والاحترام والعرفان المتعارف عليها بروتوكولياً.

وفي العادة لا تقدم مفاتيح المدن إلا للشخصيات البارزة والمحبوبة المميزة سياسياً أو التي عُرف عنها أدوارها الإنسانية؛ تقديراً لدورها وعطائها، وما يمثله الشخص لأهل المدينة من قيمة كبيرة وثابتة، واعترافاً بجهوده في سبيل خدمة مجتمع هذه المدينة وقضاياه الحيوية، ويمنح المفتاح الشخص المكرّم حق دخول المدينة والتجول فيها متى ما شاء.

مفتاح تونس ورمزيته

ويُعد تقديم مفتاح مدينة تونس من الهدايا الرمزية الاستثنائية التي تمنح للضيوف المبجلين وتعكس الحظوة التي تخص بها الدولة التونسية ضيفها الكبير، وتعبيراً على مكانته، وعلى متانة العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "السفير" التونسية.

ويمكن هنا استشفاف رمزية تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمفتاح الذهبي لمدينة تونس، من شيخة المدينة السيدة سعاد عبدالرحيم، وما تحتويها من رسائل تقدير وعرفان لخادم الحرمين بعد أن أطلق 3 مشروعات كبرى في الجمهورية التونسية، أحدهم لترميم جامع عقبة بن نافع، والمدينة العتيقة بالقيروان، وآخر لترميم جامع الزيتونة المعمور، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان، وليس بذلك بأبلغ مما عبرت عنه شيخة المدينة باعتزازها بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين، وبرمزية ما أقدمت عليه.

ووفقاً لصحيفة "الشروق" التونسية فقد نال مفتاح مدينة تونس سابقاً عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين أبرزهم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سنة 2000 والرئيس البرتغالي خورخي سامبايو سنة 2002 والرئيس البولندي ألكسندر كواسنيسكي سنة 2002.

زعماء نالوا التكريم

ولأنه أصبح بروتوكولاً يحمل رمزية مهمة، فهناك ملوك ورؤساء وعماء أخرون نالوا نفس التقدير، إذ يحتفظ الملك خالد بن عبد العزيز -رحمه الله- بـ15 مفتاحاً حصل عليها كهدايا من عدة مدن عالمية وعربية منها مدن مدريد والقاهرة والإسكندرية، كما تسلم أيضاً الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام 2007 مفتاح مدينة مدريد الإسبانية الذهبي، وسبق وأن تسلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مفتاح مدينة عمان الأردنية الذهبي عام 2015، ونال الزعيم الجنوب الإفريقي نيلسون مانديلا مفتاح مدينة سيدني الأسترالية عام 1990، كما حصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مفتاح مدينة لشبونة البرتغالية في 2016.

الملك سلمان في تونس قمة تونس القمة العربية الـ30 القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما الذي يعنيه تسلم خادم الحرمين الشريفين مفتاح مدينة تونس الذهبي؟
سبق

في قديم الزمان كان يعني تسلم زعيم أو قائد مفتاح مدينة ما هو خضوعها واستسلامها لجحافل جيشه، وإذعانها لإمرته بالطاعة والولاء، أما الآن فقد اختلف الأمر جذرياً ليصبح ذلك شكلاً من أشكال التقدير والاحترام والعرفان المتعارف عليها بروتوكولياً.

وفي العادة لا تقدم مفاتيح المدن إلا للشخصيات البارزة والمحبوبة المميزة سياسياً أو التي عُرف عنها أدوارها الإنسانية؛ تقديراً لدورها وعطائها، وما يمثله الشخص لأهل المدينة من قيمة كبيرة وثابتة، واعترافاً بجهوده في سبيل خدمة مجتمع هذه المدينة وقضاياه الحيوية، ويمنح المفتاح الشخص المكرّم حق دخول المدينة والتجول فيها متى ما شاء.

مفتاح تونس ورمزيته

ويُعد تقديم مفتاح مدينة تونس من الهدايا الرمزية الاستثنائية التي تمنح للضيوف المبجلين وتعكس الحظوة التي تخص بها الدولة التونسية ضيفها الكبير، وتعبيراً على مكانته، وعلى متانة العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "السفير" التونسية.

ويمكن هنا استشفاف رمزية تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمفتاح الذهبي لمدينة تونس، من شيخة المدينة السيدة سعاد عبدالرحيم، وما تحتويها من رسائل تقدير وعرفان لخادم الحرمين بعد أن أطلق 3 مشروعات كبرى في الجمهورية التونسية، أحدهم لترميم جامع عقبة بن نافع، والمدينة العتيقة بالقيروان، وآخر لترميم جامع الزيتونة المعمور، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان، وليس بذلك بأبلغ مما عبرت عنه شيخة المدينة باعتزازها بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين، وبرمزية ما أقدمت عليه.

ووفقاً لصحيفة "الشروق" التونسية فقد نال مفتاح مدينة تونس سابقاً عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين أبرزهم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سنة 2000 والرئيس البرتغالي خورخي سامبايو سنة 2002 والرئيس البولندي ألكسندر كواسنيسكي سنة 2002.

زعماء نالوا التكريم

ولأنه أصبح بروتوكولاً يحمل رمزية مهمة، فهناك ملوك ورؤساء وعماء أخرون نالوا نفس التقدير، إذ يحتفظ الملك خالد بن عبد العزيز -رحمه الله- بـ15 مفتاحاً حصل عليها كهدايا من عدة مدن عالمية وعربية منها مدن مدريد والقاهرة والإسكندرية، كما تسلم أيضاً الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام 2007 مفتاح مدينة مدريد الإسبانية الذهبي، وسبق وأن تسلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مفتاح مدينة عمان الأردنية الذهبي عام 2015، ونال الزعيم الجنوب الإفريقي نيلسون مانديلا مفتاح مدينة سيدني الأسترالية عام 1990، كما حصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مفتاح مدينة لشبونة البرتغالية في 2016.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
08:14 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:59 AM

ما الذي يعنيه تسلم خادم الحرمين الشريفين مفتاح مدينة تونس الذهبي؟

من الهدايا الرمزية الاستثنائية التي تُمنح للضيوف المبجلين

A A A
ياسر نجدي - الرياض
18
53,436

في قديم الزمان كان يعني تسلم زعيم أو قائد مفتاح مدينة ما هو خضوعها واستسلامها لجحافل جيشه، وإذعانها لإمرته بالطاعة والولاء، أما الآن فقد اختلف الأمر جذرياً ليصبح ذلك شكلاً من أشكال التقدير والاحترام والعرفان المتعارف عليها بروتوكولياً.

وفي العادة لا تقدم مفاتيح المدن إلا للشخصيات البارزة والمحبوبة المميزة سياسياً أو التي عُرف عنها أدوارها الإنسانية؛ تقديراً لدورها وعطائها، وما يمثله الشخص لأهل المدينة من قيمة كبيرة وثابتة، واعترافاً بجهوده في سبيل خدمة مجتمع هذه المدينة وقضاياه الحيوية، ويمنح المفتاح الشخص المكرّم حق دخول المدينة والتجول فيها متى ما شاء.

مفتاح تونس ورمزيته

ويُعد تقديم مفتاح مدينة تونس من الهدايا الرمزية الاستثنائية التي تمنح للضيوف المبجلين وتعكس الحظوة التي تخص بها الدولة التونسية ضيفها الكبير، وتعبيراً على مكانته، وعلى متانة العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "السفير" التونسية.

ويمكن هنا استشفاف رمزية تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمفتاح الذهبي لمدينة تونس، من شيخة المدينة السيدة سعاد عبدالرحيم، وما تحتويها من رسائل تقدير وعرفان لخادم الحرمين بعد أن أطلق 3 مشروعات كبرى في الجمهورية التونسية، أحدهم لترميم جامع عقبة بن نافع، والمدينة العتيقة بالقيروان، وآخر لترميم جامع الزيتونة المعمور، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان، وليس بذلك بأبلغ مما عبرت عنه شيخة المدينة باعتزازها بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين، وبرمزية ما أقدمت عليه.

ووفقاً لصحيفة "الشروق" التونسية فقد نال مفتاح مدينة تونس سابقاً عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين أبرزهم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سنة 2000 والرئيس البرتغالي خورخي سامبايو سنة 2002 والرئيس البولندي ألكسندر كواسنيسكي سنة 2002.

زعماء نالوا التكريم

ولأنه أصبح بروتوكولاً يحمل رمزية مهمة، فهناك ملوك ورؤساء وعماء أخرون نالوا نفس التقدير، إذ يحتفظ الملك خالد بن عبد العزيز -رحمه الله- بـ15 مفتاحاً حصل عليها كهدايا من عدة مدن عالمية وعربية منها مدن مدريد والقاهرة والإسكندرية، كما تسلم أيضاً الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام 2007 مفتاح مدينة مدريد الإسبانية الذهبي، وسبق وأن تسلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مفتاح مدينة عمان الأردنية الذهبي عام 2015، ونال الزعيم الجنوب الإفريقي نيلسون مانديلا مفتاح مدينة سيدني الأسترالية عام 1990، كما حصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مفتاح مدينة لشبونة البرتغالية في 2016.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,869
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة