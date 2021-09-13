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بنك "أوف أمريكا": ترقبوا شتاءً بارداً سيصل ببرميل النفط إلى 100 دولار

مع ارتفاع الطلب العالمي بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميًا

كشف بنك "أوف أمريكا جلوبال ريسيرش" أنه قد يبكّر هدفه لسعر نفط عند 100 دولار للبرميل إلى الأشهر الستة القادمة من منتصف 2022؛ إذا جاء الشتاء باردًا أكثر من المعتاد، حيث سيكون من الوارد أن يقود ارتفاعا في الطلب مع اتساع عجز الإمداد.

ووفق "رويترز"، قال البنك، في مذكرة، إن تزايد البرودة في الشتاء عن المعتاد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميًا، فيما سيتجاوز عجز الإمدادات بسهولة مليوني برميل يوميا وفقا لهذا التصور.

وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف الثاني من 2021 عند 70 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، لكنه أوضح أنه يتوقّع سعرًا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل، بحلول نهاية العام مع تنامي عوامل الصعود.

وقال البنك في المذكرة: "نتوقع عجوزات متواضعة على مدى الأشهر المقبلة يجب أن تدعم أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بنك "أوف أمريكا": ترقبوا شتاءً بارداً سيصل ببرميل النفط إلى 100 دولار
سبق

كشف بنك "أوف أمريكا جلوبال ريسيرش" أنه قد يبكّر هدفه لسعر نفط عند 100 دولار للبرميل إلى الأشهر الستة القادمة من منتصف 2022؛ إذا جاء الشتاء باردًا أكثر من المعتاد، حيث سيكون من الوارد أن يقود ارتفاعا في الطلب مع اتساع عجز الإمداد.

ووفق "رويترز"، قال البنك، في مذكرة، إن تزايد البرودة في الشتاء عن المعتاد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميًا، فيما سيتجاوز عجز الإمدادات بسهولة مليوني برميل يوميا وفقا لهذا التصور.

وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف الثاني من 2021 عند 70 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، لكنه أوضح أنه يتوقّع سعرًا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل، بحلول نهاية العام مع تنامي عوامل الصعود.

وقال البنك في المذكرة: "نتوقع عجوزات متواضعة على مدى الأشهر المقبلة يجب أن تدعم أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك".

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
03:55 PM

بنك "أوف أمريكا": ترقبوا شتاءً بارداً سيصل ببرميل النفط إلى 100 دولار

مع ارتفاع الطلب العالمي بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف بنك "أوف أمريكا جلوبال ريسيرش" أنه قد يبكّر هدفه لسعر نفط عند 100 دولار للبرميل إلى الأشهر الستة القادمة من منتصف 2022؛ إذا جاء الشتاء باردًا أكثر من المعتاد، حيث سيكون من الوارد أن يقود ارتفاعا في الطلب مع اتساع عجز الإمداد.

ووفق "رويترز"، قال البنك، في مذكرة، إن تزايد البرودة في الشتاء عن المعتاد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميًا، فيما سيتجاوز عجز الإمدادات بسهولة مليوني برميل يوميا وفقا لهذا التصور.

وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف الثاني من 2021 عند 70 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، لكنه أوضح أنه يتوقّع سعرًا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل، بحلول نهاية العام مع تنامي عوامل الصعود.

وقال البنك في المذكرة: "نتوقع عجوزات متواضعة على مدى الأشهر المقبلة يجب أن تدعم أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك".

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