أكثر من 102 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 92.6%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19.815 وبلغت الإصابات المؤكدة 3.016.860 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، الـ102 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.6%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 102.278.503 جرعات، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.016.860 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.769.881 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.815 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.8%.