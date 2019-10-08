بضربة أمريكية أفغانية.. مقتل زعيم "القاعدة" في شبه الجزيرة الهندية

أسفرت عن القضاء على 6 عناصر من التنظيم

قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر، في غارة أميركية-أفغانية مشتركة الشهر الماضي، وفق ما أكد مسؤولون أفغان اليوم (الثلاثاء).

وأفادت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان بأن "عمر" مواطن باكستاني، وكان ملتحقاً بحركة طالبان.

وأضافت المديرية في تغريدة على "تويتر"، أن "عمر قتل مع ستة آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون في ولاية هلمند جنوب أفغانستان".

وقتل "عمر" الذي تزعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه عام 2014، في غارة في 23 سبتمبر (أيلول) على مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند الأفغانية.

وجاءت الغارة في إطار عملية ليل 22-23 سبتمبر، قامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي.