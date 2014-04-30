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شاهد.. "بدر بن سلطان" يستقبل رئيس جمعية الثقافة ويوجه بالاهتمام بالمبدعين

استمع إلى أنشطتها في مختلف لجانها وإتاحة الفرصة وأكد دعمه للبرامج والفعاليات

استقبل أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بدايون الإمارة، رئيس جمعية الثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي ورؤساء اللجان.
واستمع الأمير بدر بن سلطان، خلال الاستقبال من الدكتور "الخالدي"، إلى أنشطة الجمعية بالمنطقة واستقطابها للمبدعين من الشباب والشابات في مختلف لجان الجمعية.
ووجّه رئيس الجمعية بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كل المجالات وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية، مع التركيز على إبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي منذ القدم، كما أكد الأمير دعمه لبرامج وفعاليات الجمعية.
وفي ختام اللقاء، تسلم الأمير لوحة تشكيلية وصورة فوتوغرافية، بالإضافة إلى التقرير السنوي عن الجمعية للعام الماضي، متمنياً للجميع التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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شاهد.. "بدر بن سلطان" يستقبل رئيس جمعية الثقافة ويوجه بالاهتمام بالمبدعين
سبق

استقبل أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بدايون الإمارة، رئيس جمعية الثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي ورؤساء اللجان.
واستمع الأمير بدر بن سلطان، خلال الاستقبال من الدكتور "الخالدي"، إلى أنشطة الجمعية بالمنطقة واستقطابها للمبدعين من الشباب والشابات في مختلف لجان الجمعية.
ووجّه رئيس الجمعية بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كل المجالات وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية، مع التركيز على إبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي منذ القدم، كما أكد الأمير دعمه لبرامج وفعاليات الجمعية.
وفي ختام اللقاء، تسلم الأمير لوحة تشكيلية وصورة فوتوغرافية، بالإضافة إلى التقرير السنوي عن الجمعية للعام الماضي، متمنياً للجميع التوفيق.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:27 AM

شاهد.. "بدر بن سلطان" يستقبل رئيس جمعية الثقافة ويوجه بالاهتمام بالمبدعين

استمع إلى أنشطتها في مختلف لجانها وإتاحة الفرصة وأكد دعمه للبرامج والفعاليات

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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استقبل أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بدايون الإمارة، رئيس جمعية الثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي ورؤساء اللجان.
واستمع الأمير بدر بن سلطان، خلال الاستقبال من الدكتور "الخالدي"، إلى أنشطة الجمعية بالمنطقة واستقطابها للمبدعين من الشباب والشابات في مختلف لجان الجمعية.
ووجّه رئيس الجمعية بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كل المجالات وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية، مع التركيز على إبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي منذ القدم، كما أكد الأمير دعمه لبرامج وفعاليات الجمعية.
وفي ختام اللقاء، تسلم الأمير لوحة تشكيلية وصورة فوتوغرافية، بالإضافة إلى التقرير السنوي عن الجمعية للعام الماضي، متمنياً للجميع التوفيق.

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