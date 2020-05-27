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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

أمانة الجوف تطالب بالالتزام بالاشتراطات الصحية بعد العودة للحياة الطبيعية

نفذت 1188 جولة رقابية وطهرت 1300 موقع في أيام العيد

نفذت أمانة منطقة الجوف خلال أيام عيد الفطر المبارك، 1188 جولة رقابية تفتيشية، و74 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

كما جرى تسجيل 35 مخالفة التدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، وتطهير 1364 موقعاً؛ وفقاً لتقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة منطقة الجوف للحد من انتشار الفيروس، واستمراراً لجهود الأمانة للتصدي لفيروس كورونا، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية.

وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية؛ إذ إنها تؤكد أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات وتنفيذه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن يدِل على وعي المواطن والمُقيم، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع مع الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء "940".

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أمانة الجوف تطالب بالالتزام بالاشتراطات الصحية بعد العودة للحياة الطبيعية
سبق

نفذت أمانة منطقة الجوف خلال أيام عيد الفطر المبارك، 1188 جولة رقابية تفتيشية، و74 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

كما جرى تسجيل 35 مخالفة التدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، وتطهير 1364 موقعاً؛ وفقاً لتقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة منطقة الجوف للحد من انتشار الفيروس، واستمراراً لجهود الأمانة للتصدي لفيروس كورونا، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية.

وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية؛ إذ إنها تؤكد أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات وتنفيذه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن يدِل على وعي المواطن والمُقيم، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع مع الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء "940".

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:41 PM

أمانة الجوف تطالب بالالتزام بالاشتراطات الصحية بعد العودة للحياة الطبيعية

نفذت 1188 جولة رقابية وطهرت 1300 موقع في أيام العيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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نفذت أمانة منطقة الجوف خلال أيام عيد الفطر المبارك، 1188 جولة رقابية تفتيشية، و74 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

كما جرى تسجيل 35 مخالفة التدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، وتطهير 1364 موقعاً؛ وفقاً لتقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة منطقة الجوف للحد من انتشار الفيروس، واستمراراً لجهود الأمانة للتصدي لفيروس كورونا، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية.

وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية؛ إذ إنها تؤكد أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات وتنفيذه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن يدِل على وعي المواطن والمُقيم، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع مع الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء "940".

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