يستقبلان الرجال والنساء.. ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في شقة بالرياض

تمّ تسليمهما للشرطة وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما

ضبطت "صحة الرياض"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض، وافداً ووافدة يمارسان الحجامة، في موقع مخالف.

تفصيلاً، أوضحت "صحة الرياض"، أنه وبناءً على بلاغ وارد إلى 937، تمّ ضبط وافد وكذلك وافدة يعملان في الحجامة، وذلك بشكلٍ مخالف، وغير مخول لهما مزاولة المهنة، من خلال شقة سكنية تم تقسيمها لاستقبال الرجال والنساء، كل على حدة.

وتم توقيفهما مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهما للشرطة لإحالتهما إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالهما.

وشدّدت "صحة الرياض" أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة في الإجراءات النظامية أو في التطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل: مَن زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومَن قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، ومَن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، مَن انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومَن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، مَن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوّهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفّذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قِبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.