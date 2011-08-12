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"مدني الليث" ينقذ 3 مواطنين احتجزوا داخل مركبتهم بمجرى سد

حذر من قطع الأودية والتجمعات المائية داعيًا للابتعاد عن مجاري السيول

تمكن مساء اليوم الأحد، الدفاع المدني بمحافظة الليث من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزتهم السيول وهم داخل مركبتهم بمجرى سد وادي الليث.

حيث ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابع لمدني الليث، باشر مساء اليوم، حادثة احتجاز ثلاثة أشخاص، بمجرى سد وادي الليث ٦٥ كم شرق المحافظة، وباشر في عمليات الإنقاذ بعد ورود بلاغ من مركز العمليات الموحد.

وأضاف أنه مع وصول الفرق، اتضح وجود سيارة من نوع شاص ببطن الوادي تحيط بها المياه من كل جانب، وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج إلى مناطق آمنة، في الحال باشرت فرق الإنقاذ أعمالها لتتمكن من إخراج جميع المحتجزين وعددهم ثلاثة أشخاص إلى خارج الوادي بصحة جيدة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.

ومن جانب آخر، أهاب متحدث الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتوجيهات الدفاع المدني عند هطول الأمطار، والالتزام بعدم قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها، والابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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"مدني الليث" ينقذ 3 مواطنين احتجزوا داخل مركبتهم بمجرى سد
سبق

تمكن مساء اليوم الأحد، الدفاع المدني بمحافظة الليث من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزتهم السيول وهم داخل مركبتهم بمجرى سد وادي الليث.

حيث ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابع لمدني الليث، باشر مساء اليوم، حادثة احتجاز ثلاثة أشخاص، بمجرى سد وادي الليث ٦٥ كم شرق المحافظة، وباشر في عمليات الإنقاذ بعد ورود بلاغ من مركز العمليات الموحد.

وأضاف أنه مع وصول الفرق، اتضح وجود سيارة من نوع شاص ببطن الوادي تحيط بها المياه من كل جانب، وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج إلى مناطق آمنة، في الحال باشرت فرق الإنقاذ أعمالها لتتمكن من إخراج جميع المحتجزين وعددهم ثلاثة أشخاص إلى خارج الوادي بصحة جيدة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.

ومن جانب آخر، أهاب متحدث الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتوجيهات الدفاع المدني عند هطول الأمطار، والالتزام بعدم قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها، والابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:26 PM

"مدني الليث" ينقذ 3 مواطنين احتجزوا داخل مركبتهم بمجرى سد

حذر من قطع الأودية والتجمعات المائية داعيًا للابتعاد عن مجاري السيول

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سعود الدعجاني - جدة
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2,557

تمكن مساء اليوم الأحد، الدفاع المدني بمحافظة الليث من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزتهم السيول وهم داخل مركبتهم بمجرى سد وادي الليث.

حيث ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابع لمدني الليث، باشر مساء اليوم، حادثة احتجاز ثلاثة أشخاص، بمجرى سد وادي الليث ٦٥ كم شرق المحافظة، وباشر في عمليات الإنقاذ بعد ورود بلاغ من مركز العمليات الموحد.

وأضاف أنه مع وصول الفرق، اتضح وجود سيارة من نوع شاص ببطن الوادي تحيط بها المياه من كل جانب، وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج إلى مناطق آمنة، في الحال باشرت فرق الإنقاذ أعمالها لتتمكن من إخراج جميع المحتجزين وعددهم ثلاثة أشخاص إلى خارج الوادي بصحة جيدة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.

ومن جانب آخر، أهاب متحدث الدفاع المدني بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وتوجيهات الدفاع المدني عند هطول الأمطار، والالتزام بعدم قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها، والابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية، في حال هطول الأمطار؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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