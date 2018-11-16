طالبات جامعة المؤسس يشاركن بتطوير الأماكن العامة المفتوحة بجدة

بتنسيق من البنك الدولي وتنظيم كلية تصاميم البيئة

شاركت ٨ طالبات وخريجات من قسم التصميم الداخلي والأثاث بجامعة الملك عبد العزيز في جلسة العصف الذهني وتجميع الآراء حول موضوع تطوير بعض الأماكن العامة المفتوحة بمدينة جدة وطرق واستراتيجيات إشراك المجتمع في اتخاذ القرار.

جاء ذلك بتنسيق من البنك الدولي The World Bank وتنظيم الدكتور عبد الله نضال عداس من كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز.

وقدمن الطالبات الأفكار التصميمية السريعة من قبل طالبتين في مقر الأمانة وهما: روان الحارثي، وعلياء السيد. فيما نسقت جلسة العصف الذهني مع الدكتور عبدالله نضال عداس، الدكتورة ضحى يوسف عطية أستاذ مساعد في التصميم الداخلي والأثاث ورئيسة وحدة الشراكات وخدمة المجتمع بالكلية.

وقد أثنى اعضاء البنك الدولي على ثقة الطالبات وإبداعهن وأفكارهن التصميمية والقدرة على ترجمة الأفكار سريعاً باستخدام الأقلام.