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تدشين المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية الـ39 بخميس مشيط

"آل قيس": سيكون نافذة لتطوير الشخصية الإعلامية لدى الطالبات

افتتحت نور آل قيس، مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم عسير، المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية التاسعة والثلاثين بخميس مشيط، وذلك بحضور رئيسة الشؤون المدرسية بالمكتب خديجة آل مسلط، وقائدة المدرسة نورة القحطاني، ومنسقة الإعلام والاتصال في المكتب إلهام الشهراني، وعدد من منسوبات وحدة الإعلام والمعلمات والإداريات والطالبات.

وأكدت "آل قيس" أن المركز سيكون نافذة لنشر جهود ومناشط المدرسة، وتنمية تطوير الشخصية الإعلامية للطالبة، وزيادة قدراتها الإبداعية، وكفاءتها الإنتاجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبة؛ لتكون شريكة فاعلة في التقييم والتحليل والنقد والحوار الهادف، وتحقيق ذلك عبر الوسائل الإعلامية بالمدرسة.

وكان برنامج الافتتاح قد تضمن عددًا من الفقرات الإنشادية والاستعراضية، وبرنامجًا إعلاميًّا حول "مواقع التواصل الاجتماعي"، واختُتم بتكريم قائدة المدرسة والقائمات على المركز.

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تدشين المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية الـ39 بخميس مشيط
سبق

افتتحت نور آل قيس، مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم عسير، المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية التاسعة والثلاثين بخميس مشيط، وذلك بحضور رئيسة الشؤون المدرسية بالمكتب خديجة آل مسلط، وقائدة المدرسة نورة القحطاني، ومنسقة الإعلام والاتصال في المكتب إلهام الشهراني، وعدد من منسوبات وحدة الإعلام والمعلمات والإداريات والطالبات.

وأكدت "آل قيس" أن المركز سيكون نافذة لنشر جهود ومناشط المدرسة، وتنمية تطوير الشخصية الإعلامية للطالبة، وزيادة قدراتها الإبداعية، وكفاءتها الإنتاجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبة؛ لتكون شريكة فاعلة في التقييم والتحليل والنقد والحوار الهادف، وتحقيق ذلك عبر الوسائل الإعلامية بالمدرسة.

وكان برنامج الافتتاح قد تضمن عددًا من الفقرات الإنشادية والاستعراضية، وبرنامجًا إعلاميًّا حول "مواقع التواصل الاجتماعي"، واختُتم بتكريم قائدة المدرسة والقائمات على المركز.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:46 PM

تدشين المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية الـ39 بخميس مشيط

"آل قيس": سيكون نافذة لتطوير الشخصية الإعلامية لدى الطالبات

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علي حفول - عسير
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افتتحت نور آل قيس، مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم عسير، المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية التاسعة والثلاثين بخميس مشيط، وذلك بحضور رئيسة الشؤون المدرسية بالمكتب خديجة آل مسلط، وقائدة المدرسة نورة القحطاني، ومنسقة الإعلام والاتصال في المكتب إلهام الشهراني، وعدد من منسوبات وحدة الإعلام والمعلمات والإداريات والطالبات.

وأكدت "آل قيس" أن المركز سيكون نافذة لنشر جهود ومناشط المدرسة، وتنمية تطوير الشخصية الإعلامية للطالبة، وزيادة قدراتها الإبداعية، وكفاءتها الإنتاجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبة؛ لتكون شريكة فاعلة في التقييم والتحليل والنقد والحوار الهادف، وتحقيق ذلك عبر الوسائل الإعلامية بالمدرسة.

وكان برنامج الافتتاح قد تضمن عددًا من الفقرات الإنشادية والاستعراضية، وبرنامجًا إعلاميًّا حول "مواقع التواصل الاجتماعي"، واختُتم بتكريم قائدة المدرسة والقائمات على المركز.

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