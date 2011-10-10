"المحاسبين": الجامعات السعودية تدعم سوق العمل بـ 2900 طالب سنوياً

"الهيئة" أطلقت مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف المناطق

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وجود ما يزيد عن 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس, حيث تدعم الجامعات سوق العمل بـ 2900 من طلبة المحاسبة سنوياً, الذي يشهد حراكاً كبيراً في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.



وأطلقت هيئة المحاسبين مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة, ضمن مبادرة "إثراء وتواصل", تعزيزاً لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص المهم.



واختتمت الهيئة زيارتها لـسبع جامعات في مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحاً تعريفياً استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.



وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين, الذي تسعى الهيئة خلاله إلى مد جسور التواصل معهم.



وقال: إثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق في التخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول في الهيئة والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم في هذا القطاع المهم.



وأضاف: الهيئة استقبلت العديد من طلبات الزيارة من الجامعات، وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "إثراء وتواصل" التي ستكون قريباً بإذن الله تعالى.



وأكد "المغامس" أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة، حيث يأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل خاصة في ظل التوجه الذي تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين في توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مؤخراً.