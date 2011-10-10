النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المحاسبين": الجامعات السعودية تدعم سوق العمل بـ 2900  طالب سنوياً

"الهيئة" أطلقت مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف المناطق

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وجود ما يزيد عن 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس, حيث تدعم الجامعات سوق العمل بـ 2900 من طلبة المحاسبة سنوياً, الذي يشهد حراكاً كبيراً في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأطلقت هيئة المحاسبين مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة, ضمن مبادرة "إثراء وتواصل", تعزيزاً لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص المهم.

واختتمت الهيئة زيارتها لـسبع جامعات في مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحاً تعريفياً استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين, الذي تسعى الهيئة خلاله إلى مد جسور التواصل معهم.

وقال: إثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق في التخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول في الهيئة والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم في هذا القطاع المهم.

وأضاف: الهيئة استقبلت العديد من طلبات الزيارة من الجامعات، وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "إثراء وتواصل" التي ستكون قريباً بإذن الله تعالى.

وأكد "المغامس" أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة، حيث يأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل خاصة في ظل التوجه الذي تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين في توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مؤخراً.

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المحاسبين هيئة المحاسبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المحاسبين": الجامعات السعودية تدعم سوق العمل بـ 2900  طالب سنوياً
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وجود ما يزيد عن 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس, حيث تدعم الجامعات سوق العمل بـ 2900 من طلبة المحاسبة سنوياً, الذي يشهد حراكاً كبيراً في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأطلقت هيئة المحاسبين مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة, ضمن مبادرة "إثراء وتواصل", تعزيزاً لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص المهم.

واختتمت الهيئة زيارتها لـسبع جامعات في مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحاً تعريفياً استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين, الذي تسعى الهيئة خلاله إلى مد جسور التواصل معهم.

وقال: إثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق في التخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول في الهيئة والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم في هذا القطاع المهم.

وأضاف: الهيئة استقبلت العديد من طلبات الزيارة من الجامعات، وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "إثراء وتواصل" التي ستكون قريباً بإذن الله تعالى.

وأكد "المغامس" أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة، حيث يأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل خاصة في ظل التوجه الذي تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين في توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مؤخراً.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
03:22 PM

"المحاسبين": الجامعات السعودية تدعم سوق العمل بـ 2900  طالب سنوياً

"الهيئة" أطلقت مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
132

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وجود ما يزيد عن 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس, حيث تدعم الجامعات سوق العمل بـ 2900 من طلبة المحاسبة سنوياً, الذي يشهد حراكاً كبيراً في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأطلقت هيئة المحاسبين مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة, ضمن مبادرة "إثراء وتواصل", تعزيزاً لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص المهم.

واختتمت الهيئة زيارتها لـسبع جامعات في مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحاً تعريفياً استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين, الذي تسعى الهيئة خلاله إلى مد جسور التواصل معهم.

وقال: إثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق في التخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول في الهيئة والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم في هذا القطاع المهم.

وأضاف: الهيئة استقبلت العديد من طلبات الزيارة من الجامعات، وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "إثراء وتواصل" التي ستكون قريباً بإذن الله تعالى.

وأكد "المغامس" أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة، حيث يأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل خاصة في ظل التوجه الذي تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين في توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مؤخراً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,892
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,433

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة