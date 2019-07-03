أمير تبوك يقلّد مدير الدفاع المدني رتبة لواء

قلّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة أحمد بن محمد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.

وتمنّى للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

من جهته أعرب اللواء مهندس "الشهراني" عن شكره لأمير تبوك، سائلًا الله أن يوفِّقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.