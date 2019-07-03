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أمير تبوك يقلّد مدير الدفاع المدني رتبة لواء

قلّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة أحمد بن محمد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.

وتمنّى للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

من جهته أعرب اللواء مهندس "الشهراني" عن شكره لأمير تبوك، سائلًا الله أن يوفِّقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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أمير تبوك يقلّد مدير الدفاع المدني رتبة لواء
سبق

قلّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة أحمد بن محمد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.

وتمنّى للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

من جهته أعرب اللواء مهندس "الشهراني" عن شكره لأمير تبوك، سائلًا الله أن يوفِّقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:54 PM

أمير تبوك يقلّد مدير الدفاع المدني رتبة لواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قلّد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة أحمد بن محمد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.

وتمنّى للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

من جهته أعرب اللواء مهندس "الشهراني" عن شكره لأمير تبوك، سائلًا الله أن يوفِّقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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