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رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة.. حتى الـ7 مساءً

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي العلا والعيص؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة.. حتى الـ7 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي العلا والعيص؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
08:25 AM

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة.. حتى الـ7 مساءً

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي العلا والعيص؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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142 مليون ..

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