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ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 63 شخصاً وأكثر من 600 مفقود

النيران تمتد على مساحة نحو 56 ألف هكتار وتم احتواؤها بنسبة 40%

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 63 شخصًا، على الأقل، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يمثّل هذا الرقم أكثر من ضعف حصيلة ضحايا أكبر حريق شهدته الولاية، وهو حريق جريفيث بارك في لوس أنجليس الذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا عام 1933.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا في مؤتمر صحفي إن عدد المفقودين قفز من 200 إلى 631 شخصًا.

وأضاف أنه تم تحديد أماكن 27 مفقودًا، ليرتفع بذلك عدد من تم العثور عليهم أحياء إلى 227 شخصًا.

وأوضح أنه تم التعرف مبدئيًا على هويات 53 شخصًا من بين الضحايا الـ 63 انتظارًا لتأكيد نتائج تحليل الحمض النووي.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن الحريق يمتد على مساحة نحو 56 ألف هكتار، وتم احتواؤه بنسبة 40%.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن نحو 52 ألف شخص نزحوا إلى أماكن إيواء وإلى منازل الأصدقاء أو الأقارب فنادق صغيرة.

وأضافت أن حريق كاليفورنيا الذي بدأ أوائل الأسبوع الماضي طمست بلدة بارادياس. وسحب رجال الإنقاذ الجثث من المنازل والسيارات المحروقة، ولكن في كثير من الحالات كان الضحايا قد صاروا هياكل عظمية أو رمادًا.

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ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 63 شخصاً وأكثر من 600 مفقود
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 63 شخصًا، على الأقل، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يمثّل هذا الرقم أكثر من ضعف حصيلة ضحايا أكبر حريق شهدته الولاية، وهو حريق جريفيث بارك في لوس أنجليس الذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا عام 1933.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا في مؤتمر صحفي إن عدد المفقودين قفز من 200 إلى 631 شخصًا.

وأضاف أنه تم تحديد أماكن 27 مفقودًا، ليرتفع بذلك عدد من تم العثور عليهم أحياء إلى 227 شخصًا.

وأوضح أنه تم التعرف مبدئيًا على هويات 53 شخصًا من بين الضحايا الـ 63 انتظارًا لتأكيد نتائج تحليل الحمض النووي.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن الحريق يمتد على مساحة نحو 56 ألف هكتار، وتم احتواؤه بنسبة 40%.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن نحو 52 ألف شخص نزحوا إلى أماكن إيواء وإلى منازل الأصدقاء أو الأقارب فنادق صغيرة.

وأضافت أن حريق كاليفورنيا الذي بدأ أوائل الأسبوع الماضي طمست بلدة بارادياس. وسحب رجال الإنقاذ الجثث من المنازل والسيارات المحروقة، ولكن في كثير من الحالات كان الضحايا قد صاروا هياكل عظمية أو رمادًا.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
07:32 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
08:35 PM

ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 63 شخصاً وأكثر من 600 مفقود

النيران تمتد على مساحة نحو 56 ألف هكتار وتم احتواؤها بنسبة 40%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 63 شخصًا، على الأقل، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يمثّل هذا الرقم أكثر من ضعف حصيلة ضحايا أكبر حريق شهدته الولاية، وهو حريق جريفيث بارك في لوس أنجليس الذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا عام 1933.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا في مؤتمر صحفي إن عدد المفقودين قفز من 200 إلى 631 شخصًا.

وأضاف أنه تم تحديد أماكن 27 مفقودًا، ليرتفع بذلك عدد من تم العثور عليهم أحياء إلى 227 شخصًا.

وأوضح أنه تم التعرف مبدئيًا على هويات 53 شخصًا من بين الضحايا الـ 63 انتظارًا لتأكيد نتائج تحليل الحمض النووي.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن الحريق يمتد على مساحة نحو 56 ألف هكتار، وتم احتواؤه بنسبة 40%.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن نحو 52 ألف شخص نزحوا إلى أماكن إيواء وإلى منازل الأصدقاء أو الأقارب فنادق صغيرة.

وأضافت أن حريق كاليفورنيا الذي بدأ أوائل الأسبوع الماضي طمست بلدة بارادياس. وسحب رجال الإنقاذ الجثث من المنازل والسيارات المحروقة، ولكن في كثير من الحالات كان الضحايا قد صاروا هياكل عظمية أو رمادًا.

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