التعاون يزيح الوحدة عن مركز الوصافة بهدفين

نجح فريق التعاون في استعادة توازنه محققاً فوزه السابع هذا الموسم وهذه المرة على حساب ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة لحساب مباريات الجولة 12 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع فريق التعاون رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثاني مؤقتاً بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الثالث.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة تعاونية واضحة على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 8 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عبر لاعبه نيلدو بيتروليندا الذي سدد كرة ثابتة ماكرة بالقرب من الركلة الركنية خادعت الحارس مصطفى زغبة لتستقر في أقصى الزاوية اليمنى لمرماه.

وعاد اللاعب من جديد وأطلق قذيفة كاد أن يعزز تقدم فريقه لكن كرته مرت قريبة من القائم الأيسر لتبقى النتيجة على ما هي عليه، في حين اكتفى الوحدة ببعض المحاولات القليلة التي لم ترتق للتسجيل في النصف ساعة للتسجيل.

من أول فرصة حقيقية تمكن الضيوف من تعديل النتيجة عبر يوسف نياكاتي مستغلاً توغل زميله الأسترالي قودوين من الرواق الأيمن وأيضاً سوء التمركز من دفاع التعاون ليضع الكرة برأسه جميلة في شباك الحارس كاسيو بالدقيقة 37.

ولم يختلف سيناريو بداية الشوط الثاني حيث بدأ التعاون بضغط هجومي مكثف بغية خطف هدف التقدم وسط تراجع وقلة حيلة من فريق الوحدة حيث كان قريباً من ذلك في أكثر من مناسبة، البداية جاءت منذ الدقيقة 48 حينما حول عبدالمجيد السواط عرضية كادت قدم عبدالله الزوري أن تضع الكرة في مرماه بواسطة النيران الصديقة، تلتها انفردت الكاميروني تاوامبا الذي انسل خلف المدافعين مستغلاً تمريرة نيلدو ليواجه المرمى ويسدد كرة تصدى لها حامي العرين (53).

أثمرت سيطرة التعاون على مجريات اللعب عن هدف التقدم حينما نجح عبدالمجيد السواط أن يضع فريقه مجدداً بالمقدمة بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء حيث أرسل زميله كرة من ضربة ركنية أخفق الدفاع في تشتيتها لتصل إلى مسجل الهدف الذي صوبها بدقة إلى داخل الشباك بالدقيقة 65.

وحرم القائم نيلدو بيتروليندا من إضافة هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه حين نفذ كرة من ركلة حرة ثابتة مشابهة من حيث الدقة والمكان لتصويبه هدفه الأول لكن القائم الأيسر تدخل نيابة عن الحارس مصطفى زغبة وأنقذ الموقف (80).

واستمر الحظ في معاندة مهاجم التعاون تاوامبا الذي عاد وانفرد مرة أخرى بالدقيقة 87 لكنه تسرع في تسديد الكرة لتمر بجوار القائم إلى خارج الشباك مضيعاً فرصة هدف محقق على فريقه.