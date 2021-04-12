النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبدالرحمن السليمان: "جائزة الفنون البصرية" أعطت جرعة تحفيز للفنانين والفنانات

مثمنًا هذه الالتفاتة الواعية من قِبَل القائمين على المبادرة، ومواكبتهم للمتغير الزمني

عبّر الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان، عن اعتزازه بالتقدير والاهتمام الذي حظيت به الفنون البصرية مؤخرًا من وزارة الثقافة؛ معتبرًا تخصيص جائزة للفنون البصرية ضمن جوائز مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، خير مثال على ذلك. مثمنًا هذه الالتفاتة الواعية من قِبَل القائمين على المبادرة، ومواكبتهم للمتغير الزمني الذي تُعد الصورة أحد مقوماته.

وقال الفنان القدير: إن "تخصيص جائزة للفنون البصرية أعطى العاملين في هذا المجال جرعة ثمينة من التشجيع والتحفيز؛ حيث إن الجوائز التقديرية تكون ذات قيمة معنوية كبيرة عندما تأتي من جهات رسمية مرموقة ومعتبرة مثل وزارة الثقافة، وهذا ليس بغريب على بلادنا التي كرّمت ولا تزال، رجال الفكر والأدب والفنون خلال العديد من المناسبات الوطنية". مضيفًا أن "تكريم المبدعين بمختلف اهتماماتهم وأعمارهم؛ هو سبيل لإغناء المشهد الثقافي، وتحقيق أهداف البلاد وتطلعاتها المستقبلية، وخططها التنموية في كل المجالات".

وأشار "السليمان" إلى أن الجائزة تمنح التقدير اللازم للجهود التي بذلها مبدعون أسهموا في تقديم عطائهم للمجتمع من أجل الارتقاء بالجانب الإنساني والإبداعي وتأكيد الشخصية الوطنية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" التي أطلقتها وزارة الثقافة؛ تغطي مختلف القطاعات الثقافية، وتشمل إلى جانب قطاع الفنون البصرية قطاعات الأزياء، والأفلام، وفنون العمارة والتصميم، والأدب، والنشر، والترجمة، وفنون الطهي، والموسيقى، والتراث الوطني، والمسرح والفنون الأدائية، إضافة لـ"جائزة شخصية العام الثقافية"، و"جائزة الثقافة للشباب"، وجائزة المؤسسات الثقافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبدالرحمن السليمان: "جائزة الفنون البصرية" أعطت جرعة تحفيز للفنانين والفنانات
سبق

عبّر الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان، عن اعتزازه بالتقدير والاهتمام الذي حظيت به الفنون البصرية مؤخرًا من وزارة الثقافة؛ معتبرًا تخصيص جائزة للفنون البصرية ضمن جوائز مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، خير مثال على ذلك. مثمنًا هذه الالتفاتة الواعية من قِبَل القائمين على المبادرة، ومواكبتهم للمتغير الزمني الذي تُعد الصورة أحد مقوماته.

وقال الفنان القدير: إن "تخصيص جائزة للفنون البصرية أعطى العاملين في هذا المجال جرعة ثمينة من التشجيع والتحفيز؛ حيث إن الجوائز التقديرية تكون ذات قيمة معنوية كبيرة عندما تأتي من جهات رسمية مرموقة ومعتبرة مثل وزارة الثقافة، وهذا ليس بغريب على بلادنا التي كرّمت ولا تزال، رجال الفكر والأدب والفنون خلال العديد من المناسبات الوطنية". مضيفًا أن "تكريم المبدعين بمختلف اهتماماتهم وأعمارهم؛ هو سبيل لإغناء المشهد الثقافي، وتحقيق أهداف البلاد وتطلعاتها المستقبلية، وخططها التنموية في كل المجالات".

وأشار "السليمان" إلى أن الجائزة تمنح التقدير اللازم للجهود التي بذلها مبدعون أسهموا في تقديم عطائهم للمجتمع من أجل الارتقاء بالجانب الإنساني والإبداعي وتأكيد الشخصية الوطنية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" التي أطلقتها وزارة الثقافة؛ تغطي مختلف القطاعات الثقافية، وتشمل إلى جانب قطاع الفنون البصرية قطاعات الأزياء، والأفلام، وفنون العمارة والتصميم، والأدب، والنشر، والترجمة، وفنون الطهي، والموسيقى، والتراث الوطني، والمسرح والفنون الأدائية، إضافة لـ"جائزة شخصية العام الثقافية"، و"جائزة الثقافة للشباب"، وجائزة المؤسسات الثقافية.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
02:03 PM

عبدالرحمن السليمان: "جائزة الفنون البصرية" أعطت جرعة تحفيز للفنانين والفنانات

مثمنًا هذه الالتفاتة الواعية من قِبَل القائمين على المبادرة، ومواكبتهم للمتغير الزمني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
127

عبّر الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان، عن اعتزازه بالتقدير والاهتمام الذي حظيت به الفنون البصرية مؤخرًا من وزارة الثقافة؛ معتبرًا تخصيص جائزة للفنون البصرية ضمن جوائز مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، خير مثال على ذلك. مثمنًا هذه الالتفاتة الواعية من قِبَل القائمين على المبادرة، ومواكبتهم للمتغير الزمني الذي تُعد الصورة أحد مقوماته.

وقال الفنان القدير: إن "تخصيص جائزة للفنون البصرية أعطى العاملين في هذا المجال جرعة ثمينة من التشجيع والتحفيز؛ حيث إن الجوائز التقديرية تكون ذات قيمة معنوية كبيرة عندما تأتي من جهات رسمية مرموقة ومعتبرة مثل وزارة الثقافة، وهذا ليس بغريب على بلادنا التي كرّمت ولا تزال، رجال الفكر والأدب والفنون خلال العديد من المناسبات الوطنية". مضيفًا أن "تكريم المبدعين بمختلف اهتماماتهم وأعمارهم؛ هو سبيل لإغناء المشهد الثقافي، وتحقيق أهداف البلاد وتطلعاتها المستقبلية، وخططها التنموية في كل المجالات".

وأشار "السليمان" إلى أن الجائزة تمنح التقدير اللازم للجهود التي بذلها مبدعون أسهموا في تقديم عطائهم للمجتمع من أجل الارتقاء بالجانب الإنساني والإبداعي وتأكيد الشخصية الوطنية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" التي أطلقتها وزارة الثقافة؛ تغطي مختلف القطاعات الثقافية، وتشمل إلى جانب قطاع الفنون البصرية قطاعات الأزياء، والأفلام، وفنون العمارة والتصميم، والأدب، والنشر، والترجمة، وفنون الطهي، والموسيقى، والتراث الوطني، والمسرح والفنون الأدائية، إضافة لـ"جائزة شخصية العام الثقافية"، و"جائزة الثقافة للشباب"، وجائزة المؤسسات الثقافية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة