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أمانة جدة تنشئ سوقًا مؤقتًا للخضار والفواكه للموردين والموزعين

لمنع انتشار فيروس كورونا والحد من التنقل التزامًا بقرار منع التجول

أنشأت أمانة محافظة جدة سوقاً مؤقتاً لبيع الجملة للخضار والفاكهة للموردين والموزعين للمنتجات الوطنية، في سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستهدف هذا التحرك الحد من تنقل السكان التزامًا بقرار منع التجول، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم خلال فترة السماح، حيث يتم تزويد نقاط البيع "مراكز التموينات ومحلات التموينات والخضار والفاكهة" داخل كل حي بجميع الاحتياجات الضرورية من الخضار والفاكهة.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: تم إنشاء سوق مؤقت لبيع الجملة على مساحة 2600م 2 غرب طريق الحرمين بحي الصفا وتتسع لـ 450 مركبة تقريبًا، وخصص السوق للمنتجات الوطنية الواردة من مختلف المناطق المجاورة بالمحافظة، بهدف المساهمة في تنظيم حركة السوق وتسهيل المناولة والتوزيع، وكذلك تخفيف حركة الشاحنات حول السوق المركزي.

وأضاف: أمانة محافظة جدة أنهت أعمال تجهيز السوق المؤقت لبيع الخضار والفاكهة شمال "السلام مول" والذي يتضمن عدد 20 بسطة لبيع الخضار والفاكهة بمساحة 36م2 لكل بسطة، على أن يتبعها إنشاء ثلاثة مواقع أخرى في الشرق ووسط وشمال محافظة جدة، بهدف تسهيل حصول السكان على احتياجاتهم الضرورية وللحفاظ على السلامة العامة بتخفيف الإقبال على نقاط البيع في الأسواق وتحقيق التباعد الاجتماعي.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تنشئ سوقًا مؤقتًا للخضار والفواكه للموردين والموزعين
سبق

أنشأت أمانة محافظة جدة سوقاً مؤقتاً لبيع الجملة للخضار والفاكهة للموردين والموزعين للمنتجات الوطنية، في سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستهدف هذا التحرك الحد من تنقل السكان التزامًا بقرار منع التجول، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم خلال فترة السماح، حيث يتم تزويد نقاط البيع "مراكز التموينات ومحلات التموينات والخضار والفاكهة" داخل كل حي بجميع الاحتياجات الضرورية من الخضار والفاكهة.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: تم إنشاء سوق مؤقت لبيع الجملة على مساحة 2600م 2 غرب طريق الحرمين بحي الصفا وتتسع لـ 450 مركبة تقريبًا، وخصص السوق للمنتجات الوطنية الواردة من مختلف المناطق المجاورة بالمحافظة، بهدف المساهمة في تنظيم حركة السوق وتسهيل المناولة والتوزيع، وكذلك تخفيف حركة الشاحنات حول السوق المركزي.

وأضاف: أمانة محافظة جدة أنهت أعمال تجهيز السوق المؤقت لبيع الخضار والفاكهة شمال "السلام مول" والذي يتضمن عدد 20 بسطة لبيع الخضار والفاكهة بمساحة 36م2 لكل بسطة، على أن يتبعها إنشاء ثلاثة مواقع أخرى في الشرق ووسط وشمال محافظة جدة، بهدف تسهيل حصول السكان على احتياجاتهم الضرورية وللحفاظ على السلامة العامة بتخفيف الإقبال على نقاط البيع في الأسواق وتحقيق التباعد الاجتماعي.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:56 PM

أمانة جدة تنشئ سوقًا مؤقتًا للخضار والفواكه للموردين والموزعين

لمنع انتشار فيروس كورونا والحد من التنقل التزامًا بقرار منع التجول

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عبدالله الراجحي - جدة
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43,938

أنشأت أمانة محافظة جدة سوقاً مؤقتاً لبيع الجملة للخضار والفاكهة للموردين والموزعين للمنتجات الوطنية، في سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستهدف هذا التحرك الحد من تنقل السكان التزامًا بقرار منع التجول، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم خلال فترة السماح، حيث يتم تزويد نقاط البيع "مراكز التموينات ومحلات التموينات والخضار والفاكهة" داخل كل حي بجميع الاحتياجات الضرورية من الخضار والفاكهة.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: تم إنشاء سوق مؤقت لبيع الجملة على مساحة 2600م 2 غرب طريق الحرمين بحي الصفا وتتسع لـ 450 مركبة تقريبًا، وخصص السوق للمنتجات الوطنية الواردة من مختلف المناطق المجاورة بالمحافظة، بهدف المساهمة في تنظيم حركة السوق وتسهيل المناولة والتوزيع، وكذلك تخفيف حركة الشاحنات حول السوق المركزي.

وأضاف: أمانة محافظة جدة أنهت أعمال تجهيز السوق المؤقت لبيع الخضار والفاكهة شمال "السلام مول" والذي يتضمن عدد 20 بسطة لبيع الخضار والفاكهة بمساحة 36م2 لكل بسطة، على أن يتبعها إنشاء ثلاثة مواقع أخرى في الشرق ووسط وشمال محافظة جدة، بهدف تسهيل حصول السكان على احتياجاتهم الضرورية وللحفاظ على السلامة العامة بتخفيف الإقبال على نقاط البيع في الأسواق وتحقيق التباعد الاجتماعي.

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