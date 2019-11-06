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الأردن ترحب بـ"اتفاق الرياض".. وتعده خطوة مهمة لتعزيز وحدة الصف اليمني

أكدت دعمها لجهود الأشقاء لحل الأزمة بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه

رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الثلاثاء، بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله، وحضور كلٍ من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل، عدّ وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الاتفاق خطوة مهمة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد الصفدي تثمين الأردن للدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لإنجاز الاتفاق وما تبذله من جهود مخلصة لحل الأزمة اليمنية، مشيدًا بالجهود المتواصلة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد الصفدي دعم بلاده الكامل لجهود الأشقاء لحل الأزمة اليمنية وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتطلعات شعبه.

المملكة الأردنية الهاشمية الحكومة الشرعية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن ترحب بـ"اتفاق الرياض".. وتعده خطوة مهمة لتعزيز وحدة الصف اليمني
سبق

رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الثلاثاء، بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله، وحضور كلٍ من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل، عدّ وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الاتفاق خطوة مهمة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد الصفدي تثمين الأردن للدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لإنجاز الاتفاق وما تبذله من جهود مخلصة لحل الأزمة اليمنية، مشيدًا بالجهود المتواصلة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد الصفدي دعم بلاده الكامل لجهود الأشقاء لحل الأزمة اليمنية وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتطلعات شعبه.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
12:10 AM

الأردن ترحب بـ"اتفاق الرياض".. وتعده خطوة مهمة لتعزيز وحدة الصف اليمني

أكدت دعمها لجهود الأشقاء لحل الأزمة بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الثلاثاء، بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله، وحضور كلٍ من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل، عدّ وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الاتفاق خطوة مهمة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد الصفدي تثمين الأردن للدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لإنجاز الاتفاق وما تبذله من جهود مخلصة لحل الأزمة اليمنية، مشيدًا بالجهود المتواصلة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد الصفدي دعم بلاده الكامل لجهود الأشقاء لحل الأزمة اليمنية وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتطلعات شعبه.

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