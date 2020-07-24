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تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالحج في مكة والمشاعر

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتكليف 42 محكمة و68 قاضياً؛ منهم قضاة في محاكم التنفيذ؛ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد.

وقال الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد: عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل، خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، بلغ 18 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، جازان، جدة، المدينة المنوّرة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، الطائف، الأحساء، القريات.

وأضاف: تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، جازان، نجران، سكاكا، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، جدة.

وأردف "الفهيد": تم تكليف تسع محاكم عامة في كل من: وادي الدواسر، الدوادمي، القنفذة، ينبع، حفر الباطن، الخرج، عرعر، الباحة، القريات.

جدير بالذكر أن التكليف نص على أن يكون العمل وفقاً لقواعد العمل عن بُعد وحسب الإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الناتجة عن جائحة كورونا.

من جانب آخر، أعلن المجلس تكليف دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والحرم المكي، في إطار الاستعداد لموسم الحج لعام 1441 هـ.

وستوفر هذه الدوائر القضائية الخدمات العدلية والقضائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الذي توليه المملكة اهتماماً بالغاً بمشاركة أجهزتها وقطاعاتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن بما فيها المرفق القضائي.

المجلس الأعلى للقضاء إجازة عيد الأضحى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
سبق

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتكليف 42 محكمة و68 قاضياً؛ منهم قضاة في محاكم التنفيذ؛ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد.

وقال الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد: عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل، خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، بلغ 18 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، جازان، جدة، المدينة المنوّرة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، الطائف، الأحساء، القريات.

وأضاف: تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، جازان، نجران، سكاكا، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، جدة.

وأردف "الفهيد": تم تكليف تسع محاكم عامة في كل من: وادي الدواسر، الدوادمي، القنفذة، ينبع، حفر الباطن، الخرج، عرعر، الباحة، القريات.

جدير بالذكر أن التكليف نص على أن يكون العمل وفقاً لقواعد العمل عن بُعد وحسب الإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الناتجة عن جائحة كورونا.

من جانب آخر، أعلن المجلس تكليف دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والحرم المكي، في إطار الاستعداد لموسم الحج لعام 1441 هـ.

وستوفر هذه الدوائر القضائية الخدمات العدلية والقضائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الذي توليه المملكة اهتماماً بالغاً بمشاركة أجهزتها وقطاعاتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن بما فيها المرفق القضائي.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:06 PM

تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالحج في مكة والمشاعر

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حمد الفراج - الرياض
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أعلن المجلس الأعلى للقضاء، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتكليف 42 محكمة و68 قاضياً؛ منهم قضاة في محاكم التنفيذ؛ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد.

وقال الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد: عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل، خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، بلغ 18 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، جازان، جدة، المدينة المنوّرة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، الطائف، الأحساء، القريات.

وأضاف: تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، جازان، نجران، سكاكا، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، جدة.

وأردف "الفهيد": تم تكليف تسع محاكم عامة في كل من: وادي الدواسر، الدوادمي، القنفذة، ينبع، حفر الباطن، الخرج، عرعر، الباحة، القريات.

جدير بالذكر أن التكليف نص على أن يكون العمل وفقاً لقواعد العمل عن بُعد وحسب الإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الناتجة عن جائحة كورونا.

من جانب آخر، أعلن المجلس تكليف دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والحرم المكي، في إطار الاستعداد لموسم الحج لعام 1441 هـ.

وستوفر هذه الدوائر القضائية الخدمات العدلية والقضائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الذي توليه المملكة اهتماماً بالغاً بمشاركة أجهزتها وقطاعاتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن بما فيها المرفق القضائي.

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