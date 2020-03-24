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شاهد.. حملة على مستشفيات وصيدليات الشرقية للتأكد من توفر الكمامات والمعقمات

متابعة توفر وسائل الوقاية من الفيروس والحث على الملصقات التوعوية والإرشادية

نفّذت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية -ممثلة في إدارة الالتزام- جولات احترازية على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من توفير الكمامات والمعقمات.

وشملت الجولة المستشفيات الخاصة للتأكد من تطبيق آلية الفرز البصري وكذلك تفعيل نظام مكافحة العدوى في المنشأة الصحية.

كما تم عمل جولات على الصيدليات بالمنطقة؛ للتأكد ومتابعة توفر وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات والمعقمات وبيعها عن طريق "التقني".

إلى جانب ذلك، حثت الجولات الصيدليات على توفير ملصقات توعوية وإرشادية بخصوص الفيروس وطرق العدوى.

وأشارت المديرية، إلى أنه في حال رصد أي مخالفة؛ يتم تسجيلها وتحويلها إلى هيئة اللجان الطبية لإصدار العقوبات حسب الأنظمة واللوائح.

الشؤون الصحية المنطقة الشرقية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حملة على مستشفيات وصيدليات الشرقية للتأكد من توفر الكمامات والمعقمات
سبق

نفّذت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية -ممثلة في إدارة الالتزام- جولات احترازية على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من توفير الكمامات والمعقمات.

وشملت الجولة المستشفيات الخاصة للتأكد من تطبيق آلية الفرز البصري وكذلك تفعيل نظام مكافحة العدوى في المنشأة الصحية.

كما تم عمل جولات على الصيدليات بالمنطقة؛ للتأكد ومتابعة توفر وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات والمعقمات وبيعها عن طريق "التقني".

إلى جانب ذلك، حثت الجولات الصيدليات على توفير ملصقات توعوية وإرشادية بخصوص الفيروس وطرق العدوى.

وأشارت المديرية، إلى أنه في حال رصد أي مخالفة؛ يتم تسجيلها وتحويلها إلى هيئة اللجان الطبية لإصدار العقوبات حسب الأنظمة واللوائح.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:38 PM

شاهد.. حملة على مستشفيات وصيدليات الشرقية للتأكد من توفر الكمامات والمعقمات

متابعة توفر وسائل الوقاية من الفيروس والحث على الملصقات التوعوية والإرشادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,349

نفّذت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية -ممثلة في إدارة الالتزام- جولات احترازية على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من توفير الكمامات والمعقمات.

وشملت الجولة المستشفيات الخاصة للتأكد من تطبيق آلية الفرز البصري وكذلك تفعيل نظام مكافحة العدوى في المنشأة الصحية.

كما تم عمل جولات على الصيدليات بالمنطقة؛ للتأكد ومتابعة توفر وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات والمعقمات وبيعها عن طريق "التقني".

إلى جانب ذلك، حثت الجولات الصيدليات على توفير ملصقات توعوية وإرشادية بخصوص الفيروس وطرق العدوى.

وأشارت المديرية، إلى أنه في حال رصد أي مخالفة؛ يتم تسجيلها وتحويلها إلى هيئة اللجان الطبية لإصدار العقوبات حسب الأنظمة واللوائح.

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