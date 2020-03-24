وأشارت المديرية، إلى أنه في حال رصد أي مخالفة؛ يتم تسجيلها وتحويلها إلى هيئة اللجان الطبية لإصدار العقوبات حسب الأنظمة واللوائح.

إلى جانب ذلك، حثت الجولات الصيدليات على توفير ملصقات توعوية وإرشادية بخصوص الفيروس وطرق العدوى.

كما تم عمل جولات على الصيدليات بالمنطقة؛ للتأكد ومتابعة توفر وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات والمعقمات وبيعها عن طريق "التقني".

وشملت الجولة المستشفيات الخاصة للتأكد من تطبيق آلية الفرز البصري وكذلك تفعيل نظام مكافحة العدوى في المنشأة الصحية.

نفّذت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية -ممثلة في إدارة الالتزام- جولات احترازية على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من توفير الكمامات والمعقمات.

شاهد.. حملة على مستشفيات وصيدليات الشرقية للتأكد من توفر الكمامات والمعقمات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-24 نفّذت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية -ممثلة في إدارة الالتزام- جولات احترازية على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من توفير الكمامات والمعقمات. وشملت الجولة المستشفيات الخاصة للتأكد من تطبيق آلية الفرز البصري وكذلك تفعيل نظام مكافحة العدوى في المنشأة الصحية. كما تم عمل جولات على الصيدليات بالمنطقة؛ للتأكد ومتابعة توفر وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات والمعقمات وبيعها عن طريق "التقني". إلى جانب ذلك، حثت الجولات الصيدليات على توفير ملصقات توعوية وإرشادية بخصوص الفيروس وطرق العدوى. وأشارت المديرية، إلى أنه في حال رصد أي مخالفة؛ يتم تسجيلها وتحويلها إلى هيئة اللجان الطبية لإصدار العقوبات حسب الأنظمة واللوائح.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 02:38 PM

شاهد.. حملة على مستشفيات وصيدليات الشرقية للتأكد من توفر الكمامات والمعقمات متابعة توفر وسائل الوقاية من الفيروس والحث على الملصقات التوعوية والإرشادية





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نفّذت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية -ممثلة في إدارة الالتزام- جولات احترازية على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من توفير الكمامات والمعقمات.

وشملت الجولة المستشفيات الخاصة للتأكد من تطبيق آلية الفرز البصري وكذلك تفعيل نظام مكافحة العدوى في المنشأة الصحية.

كما تم عمل جولات على الصيدليات بالمنطقة؛ للتأكد ومتابعة توفر وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات والمعقمات وبيعها عن طريق "التقني".

إلى جانب ذلك، حثت الجولات الصيدليات على توفير ملصقات توعوية وإرشادية بخصوص الفيروس وطرق العدوى.

وأشارت المديرية، إلى أنه في حال رصد أي مخالفة؛ يتم تسجيلها وتحويلها إلى هيئة اللجان الطبية لإصدار العقوبات حسب الأنظمة واللوائح.