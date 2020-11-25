"ناسا" في مهمة لحماية الأرض.. الهدف تدمير "ديمورفوس" و"ديديموس"!

مركبة "DART" انطلقت على متن صاروخ من طراز "فالكون 9" صوب الفضاء

تخوض وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مهمة تجريبية ودفاعية، تهدف إلى حماية الأرض من قمر صغير وكويكبه.

وأطلقت "ناسا"، ليل الثلاثاء الأربعاء من كاليفورنيا، مركبة "DART" صوب الفضاء، في مهمة تسعى لتغيير مسار كويكب.

وانطلقت "دارت" على متن صاروخ من طراز "فالكون 9"، مملوك لشركة "سبيس إكس".

ووفق موقع "ساينس أليرت"؛ فإن المركبة الفضائية ستتجه نحو زوج من الكويكبات، أحدهما قمر صغير يسمى "ديمورفوس"، والآخر كويكب يسمى "ديديموس".

وذكر المصدر أن القمر الصغير يبلغ حجمه تقريبًا حجم ملعب كرة القدم، ومن المتوقع أن تبلغه "دارت" في سبتمبر 2022.

وقال إد رينولدز، مدير مشروع "DART" في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "سنضربها بشدة، لكننا سنضربها بمركبة صغيرة جدًا".

من جهته، قال ليندلي جونسون، ضابط الدفاع الكوكبي: "هذا اختبار.. لا نريد أن نكون في موقف يتجه فيه كويكب نحو الأرض ثم يتعين علينا اختبار هذا النوع من القدرة".

وفي حال نجحت المهمة، ستثبت "دارت" أنه بإمكان التكنولوجيا أن تغير مسارات الكويكبات الخطرة.