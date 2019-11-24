النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني أضم" يُنقذ شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته

في وادي الكفو.. وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد

أنقذ مدني #أضم بمنطقة #مكة_المكرمة، فجر اليوم، شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وكان شخصٌ قد لَقِيَ مصرعه، وأنقذ أشخاصًا آخرين من بطون الأودية والتجمعات المائية؛ وذلك على إثر الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة يوم الجمعة وصباح أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: توفي مواطن شرق محافظة القنفذة ليلة أمس الجمعة؛ نتيجة الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وتسع محافظات هي: (القنفذة، والعرضيات، وميسان، والليث، وأضم، وبحرة، والجموم، ورنية، والطائف)، تراوحت غزارتها بين خفيفة إلى متوسطة، وسالت على إثرها عدة أودية جنوب وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: تلقّى الدفاع المدني العديد من البلاغات التي تعاملت معها الفِرَق الميدانية فور ورودها، ومنها انجراف مركبة بوادي شسع شرق محافظة القنفذة؛ حيث تم العثور على قائدها من قِبَل ذويه، بعد أن فارق الحياة على بُعد ثلاثة كيلومترات من انجراف المركبة؛ بينما نجا مواطن بعد أن عَلِقت مركبته بنفس الوادي.

مدني أضم الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني أضم" يُنقذ شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته
سبق

أنقذ مدني #أضم بمنطقة #مكة_المكرمة، فجر اليوم، شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وكان شخصٌ قد لَقِيَ مصرعه، وأنقذ أشخاصًا آخرين من بطون الأودية والتجمعات المائية؛ وذلك على إثر الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة يوم الجمعة وصباح أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: توفي مواطن شرق محافظة القنفذة ليلة أمس الجمعة؛ نتيجة الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وتسع محافظات هي: (القنفذة، والعرضيات، وميسان، والليث، وأضم، وبحرة، والجموم، ورنية، والطائف)، تراوحت غزارتها بين خفيفة إلى متوسطة، وسالت على إثرها عدة أودية جنوب وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: تلقّى الدفاع المدني العديد من البلاغات التي تعاملت معها الفِرَق الميدانية فور ورودها، ومنها انجراف مركبة بوادي شسع شرق محافظة القنفذة؛ حيث تم العثور على قائدها من قِبَل ذويه، بعد أن فارق الحياة على بُعد ثلاثة كيلومترات من انجراف المركبة؛ بينما نجا مواطن بعد أن عَلِقت مركبته بنفس الوادي.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
09:09 AM

"مدني أضم" يُنقذ شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته

في وادي الكفو.. وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,151

أنقذ مدني #أضم بمنطقة #مكة_المكرمة، فجر اليوم، شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وكان شخصٌ قد لَقِيَ مصرعه، وأنقذ أشخاصًا آخرين من بطون الأودية والتجمعات المائية؛ وذلك على إثر الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة يوم الجمعة وصباح أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: توفي مواطن شرق محافظة القنفذة ليلة أمس الجمعة؛ نتيجة الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وتسع محافظات هي: (القنفذة، والعرضيات، وميسان، والليث، وأضم، وبحرة، والجموم، ورنية، والطائف)، تراوحت غزارتها بين خفيفة إلى متوسطة، وسالت على إثرها عدة أودية جنوب وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: تلقّى الدفاع المدني العديد من البلاغات التي تعاملت معها الفِرَق الميدانية فور ورودها، ومنها انجراف مركبة بوادي شسع شرق محافظة القنفذة؛ حيث تم العثور على قائدها من قِبَل ذويه، بعد أن فارق الحياة على بُعد ثلاثة كيلومترات من انجراف المركبة؛ بينما نجا مواطن بعد أن عَلِقت مركبته بنفس الوادي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة