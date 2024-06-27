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بعد وفاة لاعب جمباز.. إيقاف أنشطة نادي الخويلدية بالقطيف

تعرّض لإصابة خطيرة أودت بحياته أثناء أداء التدريب المعتاد

أكد نادي الخويلدية الرياضي بمحافظ القطيف إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أدت إصابة أحد لاعبي الجمباز بالنادي إلى وفاته داخل صالة الجمباز.

وكان لاعب الجمباز الشاب مهدي آل غزيوي يؤدي تمارينه المعتادة داخل النادي عندما فقد توازنه وسقط على رقبته ليصاب إصابة خطيرة وصلت إلى قاع الجمجمعة والفقرة الأولى من الرقبة.

ولفظ اللاعب أنفاسه وسط محاولات لإسعافة من قبل عدد من المسعفين المتواجدين بالنادي.

نعى مجلس إدارة نادي الخويلدية الفقيد الذي جاءت وفاته أثناء التدريبات، مشددًا على أنه لن ينسى تاريخ اللاعب وما بذله من جهد للارتقاء باللعبة في النادي ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي للنادي والمنتخب السعودي,

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد وفاة لاعب جمباز.. إيقاف أنشطة نادي الخويلدية بالقطيف
سبق

أكد نادي الخويلدية الرياضي بمحافظ القطيف إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أدت إصابة أحد لاعبي الجمباز بالنادي إلى وفاته داخل صالة الجمباز.

وكان لاعب الجمباز الشاب مهدي آل غزيوي يؤدي تمارينه المعتادة داخل النادي عندما فقد توازنه وسقط على رقبته ليصاب إصابة خطيرة وصلت إلى قاع الجمجمعة والفقرة الأولى من الرقبة.

ولفظ اللاعب أنفاسه وسط محاولات لإسعافة من قبل عدد من المسعفين المتواجدين بالنادي.

نعى مجلس إدارة نادي الخويلدية الفقيد الذي جاءت وفاته أثناء التدريبات، مشددًا على أنه لن ينسى تاريخ اللاعب وما بذله من جهد للارتقاء باللعبة في النادي ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي للنادي والمنتخب السعودي,

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
05:02 PM

بعد وفاة لاعب جمباز.. إيقاف أنشطة نادي الخويلدية بالقطيف

تعرّض لإصابة خطيرة أودت بحياته أثناء أداء التدريب المعتاد

A A A
محمد عبيد - القطيف
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1,332

أكد نادي الخويلدية الرياضي بمحافظ القطيف إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أدت إصابة أحد لاعبي الجمباز بالنادي إلى وفاته داخل صالة الجمباز.

وكان لاعب الجمباز الشاب مهدي آل غزيوي يؤدي تمارينه المعتادة داخل النادي عندما فقد توازنه وسقط على رقبته ليصاب إصابة خطيرة وصلت إلى قاع الجمجمعة والفقرة الأولى من الرقبة.

ولفظ اللاعب أنفاسه وسط محاولات لإسعافة من قبل عدد من المسعفين المتواجدين بالنادي.

نعى مجلس إدارة نادي الخويلدية الفقيد الذي جاءت وفاته أثناء التدريبات، مشددًا على أنه لن ينسى تاريخ اللاعب وما بذله من جهد للارتقاء باللعبة في النادي ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي للنادي والمنتخب السعودي,

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر.

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