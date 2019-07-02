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سقوط رجل من طائرة فوق لندن أثناء سفره مختبئاً من كينيا

الطائرة الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو

قالت الشرطة البريطانية، يوم الإثنين، إنه تمّ العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو، حسب وكالة "رويترز".

وقالت شرطة العاصمة لندن، إنه تمّ استدعاؤها إلى منزل في كلافام بجنوب لندن، يوم الأحد، بعد العثور على الجثة.. ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.

وأضافت الشرطة في بيان "تعتقد الشرطة في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من صندوق عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو".

وتابعت "تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد سافر الرجل لأكثر من ست ساعات في ظروف جوية غير عادية، حيث بدأت رحلة الطائرة من العاصمة الكينية نيروبي الساعة 9:19 صباحاً، ووصلت إلى مطار هيثرو الساعة 3.42 عصراً، وقد سقط الرجل من ارتفاع 3500 قدم (1066 متراً)، حين كانت الطائرة تسير بسرعة 200 ميل في الساعة.

جدير بالذكر أن السفر خلسة في صندوق عجلات الطائرة مخاطرة تكلف الشخص حياته، حيث يتعرّض لنقص هائل في الأكسجين عند ارتفاع الطائرة، كما أن درجة الحرارة تهبط إلى حوالي 60 درجة تحت الصفر، كما أن أجهزة رفع وخفض العجلات قد تقتل المسافر.

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سقوط رجل من طائرة فوق لندن أثناء سفره مختبئاً من كينيا
سبق

قالت الشرطة البريطانية، يوم الإثنين، إنه تمّ العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو، حسب وكالة "رويترز".

وقالت شرطة العاصمة لندن، إنه تمّ استدعاؤها إلى منزل في كلافام بجنوب لندن، يوم الأحد، بعد العثور على الجثة.. ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.

وأضافت الشرطة في بيان "تعتقد الشرطة في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من صندوق عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو".

وتابعت "تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد سافر الرجل لأكثر من ست ساعات في ظروف جوية غير عادية، حيث بدأت رحلة الطائرة من العاصمة الكينية نيروبي الساعة 9:19 صباحاً، ووصلت إلى مطار هيثرو الساعة 3.42 عصراً، وقد سقط الرجل من ارتفاع 3500 قدم (1066 متراً)، حين كانت الطائرة تسير بسرعة 200 ميل في الساعة.

جدير بالذكر أن السفر خلسة في صندوق عجلات الطائرة مخاطرة تكلف الشخص حياته، حيث يتعرّض لنقص هائل في الأكسجين عند ارتفاع الطائرة، كما أن درجة الحرارة تهبط إلى حوالي 60 درجة تحت الصفر، كما أن أجهزة رفع وخفض العجلات قد تقتل المسافر.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:44 PM

سقوط رجل من طائرة فوق لندن أثناء سفره مختبئاً من كينيا

الطائرة الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
9,551

قالت الشرطة البريطانية، يوم الإثنين، إنه تمّ العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو، حسب وكالة "رويترز".

وقالت شرطة العاصمة لندن، إنه تمّ استدعاؤها إلى منزل في كلافام بجنوب لندن، يوم الأحد، بعد العثور على الجثة.. ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.

وأضافت الشرطة في بيان "تعتقد الشرطة في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من صندوق عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو".

وتابعت "تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد سافر الرجل لأكثر من ست ساعات في ظروف جوية غير عادية، حيث بدأت رحلة الطائرة من العاصمة الكينية نيروبي الساعة 9:19 صباحاً، ووصلت إلى مطار هيثرو الساعة 3.42 عصراً، وقد سقط الرجل من ارتفاع 3500 قدم (1066 متراً)، حين كانت الطائرة تسير بسرعة 200 ميل في الساعة.

جدير بالذكر أن السفر خلسة في صندوق عجلات الطائرة مخاطرة تكلف الشخص حياته، حيث يتعرّض لنقص هائل في الأكسجين عند ارتفاع الطائرة، كما أن درجة الحرارة تهبط إلى حوالي 60 درجة تحت الصفر، كما أن أجهزة رفع وخفض العجلات قد تقتل المسافر.

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