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"سعود الطبية" تُنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020

قالت: بلغ عدد المواعيد المسجلة فيه أكثر من 46 ألف موعد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى الأسنان- عن الانتهاء من قوائم الانتظار المسجلة لدى قسم تقويم الأسنان لعام 2020م.

وأوضحت المدينة أن قوائم الانتظار في عام 2019م بلغت 3000 مريض؛ مبينةً أنه في بداية 2020م تم عمل الخطط اللازمة لتقليل قوائم الانتظار؛ حيث بلغت في نهاية عام 2020م، 480 مريضًا تم جدولة جميع مواعيدهم بالعيادة.

يُذكر أن مستشفى طب الأسنان يملك نخبة من الكفاءات المتخصصة، ومزود بأحدث الأجهزة التقنية، وبلغ عدد المواعيد المسجلة فيه في عام 2020م أكثر من 46 ألف موعد.

مدينة الملك سعود الطبية

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"سعود الطبية" تُنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020
سبق

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى الأسنان- عن الانتهاء من قوائم الانتظار المسجلة لدى قسم تقويم الأسنان لعام 2020م.

وأوضحت المدينة أن قوائم الانتظار في عام 2019م بلغت 3000 مريض؛ مبينةً أنه في بداية 2020م تم عمل الخطط اللازمة لتقليل قوائم الانتظار؛ حيث بلغت في نهاية عام 2020م، 480 مريضًا تم جدولة جميع مواعيدهم بالعيادة.

يُذكر أن مستشفى طب الأسنان يملك نخبة من الكفاءات المتخصصة، ومزود بأحدث الأجهزة التقنية، وبلغ عدد المواعيد المسجلة فيه في عام 2020م أكثر من 46 ألف موعد.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
11:51 AM

"سعود الطبية" تُنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020

قالت: بلغ عدد المواعيد المسجلة فيه أكثر من 46 ألف موعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى الأسنان- عن الانتهاء من قوائم الانتظار المسجلة لدى قسم تقويم الأسنان لعام 2020م.

وأوضحت المدينة أن قوائم الانتظار في عام 2019م بلغت 3000 مريض؛ مبينةً أنه في بداية 2020م تم عمل الخطط اللازمة لتقليل قوائم الانتظار؛ حيث بلغت في نهاية عام 2020م، 480 مريضًا تم جدولة جميع مواعيدهم بالعيادة.

يُذكر أن مستشفى طب الأسنان يملك نخبة من الكفاءات المتخصصة، ومزود بأحدث الأجهزة التقنية، وبلغ عدد المواعيد المسجلة فيه في عام 2020م أكثر من 46 ألف موعد.

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