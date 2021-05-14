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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقرّر استكمال دوري المحترفين.. بالتوافق مع الأندية

بين المتصدر والوصيف 7 نقاط

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال الموسم الكروي 2019-2020، وتحديداً ما تبقى من مباريات في دوري المحترفين، وذلك بعد اجتماع اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد مع رؤساء أندية المحترفين، في مقر الاتحاد المركزي بالرام؛ للتشاور والخروج بآليات موحدة لاستكمال المنافسات، وذلك بعد توقفها في بداية شهر مارس الماضي جرّاء إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فايروس كوفيد-19 المستجد.

وقال الرجوب: إن اتحاد كرة القدم يسعى إلى تطوير وحدة مفهوم مع الأندية كأساس لبناء آليات وإنجاز الموسم الكروي الحالي في ظل هذا الوباء، وذلك بما يضمن الحفاظ على حياة اللاعبين وحماية الأندية في ذات الوقت، وتوفير شبكة أمان قانونية لاستمرار الحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح: إن استكمال الموسم الكروي من خلال تبقى ثلاث جولات في موعد سيحدد لاحقاً هو ضرورة ومصلحة للأندية والدوري والاتحاد.

ويتصدر فريق مركز بلاطة جدول الترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقاً، برصيد 42 نقطة، يليه مركز الأمعري في المركز الثاني بفارق 7 نقاط، في حين يأتي ثقافي طولكرم في المركز العاشر برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أهلي قلقيلية، اللذان يتنافسان على تفادي أحد مركزي الهبوط بعد أن تأكد هبوط فريق القوات الفلسطينية إلى دوري الدرجة الأولى برصيد 4 نقاط.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم دوري المحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقرّر استكمال دوري المحترفين.. بالتوافق مع الأندية
سبق

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال الموسم الكروي 2019-2020، وتحديداً ما تبقى من مباريات في دوري المحترفين، وذلك بعد اجتماع اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد مع رؤساء أندية المحترفين، في مقر الاتحاد المركزي بالرام؛ للتشاور والخروج بآليات موحدة لاستكمال المنافسات، وذلك بعد توقفها في بداية شهر مارس الماضي جرّاء إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فايروس كوفيد-19 المستجد.

وقال الرجوب: إن اتحاد كرة القدم يسعى إلى تطوير وحدة مفهوم مع الأندية كأساس لبناء آليات وإنجاز الموسم الكروي الحالي في ظل هذا الوباء، وذلك بما يضمن الحفاظ على حياة اللاعبين وحماية الأندية في ذات الوقت، وتوفير شبكة أمان قانونية لاستمرار الحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح: إن استكمال الموسم الكروي من خلال تبقى ثلاث جولات في موعد سيحدد لاحقاً هو ضرورة ومصلحة للأندية والدوري والاتحاد.

ويتصدر فريق مركز بلاطة جدول الترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقاً، برصيد 42 نقطة، يليه مركز الأمعري في المركز الثاني بفارق 7 نقاط، في حين يأتي ثقافي طولكرم في المركز العاشر برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أهلي قلقيلية، اللذان يتنافسان على تفادي أحد مركزي الهبوط بعد أن تأكد هبوط فريق القوات الفلسطينية إلى دوري الدرجة الأولى برصيد 4 نقاط.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
06:06 PM

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقرّر استكمال دوري المحترفين.. بالتوافق مع الأندية

بين المتصدر والوصيف 7 نقاط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال الموسم الكروي 2019-2020، وتحديداً ما تبقى من مباريات في دوري المحترفين، وذلك بعد اجتماع اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد مع رؤساء أندية المحترفين، في مقر الاتحاد المركزي بالرام؛ للتشاور والخروج بآليات موحدة لاستكمال المنافسات، وذلك بعد توقفها في بداية شهر مارس الماضي جرّاء إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فايروس كوفيد-19 المستجد.

وقال الرجوب: إن اتحاد كرة القدم يسعى إلى تطوير وحدة مفهوم مع الأندية كأساس لبناء آليات وإنجاز الموسم الكروي الحالي في ظل هذا الوباء، وذلك بما يضمن الحفاظ على حياة اللاعبين وحماية الأندية في ذات الوقت، وتوفير شبكة أمان قانونية لاستمرار الحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح: إن استكمال الموسم الكروي من خلال تبقى ثلاث جولات في موعد سيحدد لاحقاً هو ضرورة ومصلحة للأندية والدوري والاتحاد.

ويتصدر فريق مركز بلاطة جدول الترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقاً، برصيد 42 نقطة، يليه مركز الأمعري في المركز الثاني بفارق 7 نقاط، في حين يأتي ثقافي طولكرم في المركز العاشر برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أهلي قلقيلية، اللذان يتنافسان على تفادي أحد مركزي الهبوط بعد أن تأكد هبوط فريق القوات الفلسطينية إلى دوري الدرجة الأولى برصيد 4 نقاط.

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