وقال محمد سعيد هضبان، متحدث تعليم الباحة: "بناء على المعلومات الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تدني درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم الأحد 1/ 6/ 1441هـ، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم على سلامة الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني بإلغاء الاصطفاف الصباحي لهذا اليوم الأحد".

وجَّهت إدارة تعليم الباحة بإلغاء الطابور الصباحي اليوم الأحد نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة.

"تعليم الباحة": إلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد عبدالعزيز الشهري سبق 2020-01-26 وجَّهت إدارة تعليم الباحة بإلغاء الطابور الصباحي اليوم الأحد نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة. وقال محمد سعيد هضبان، متحدث تعليم الباحة: "بناء على المعلومات الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تدني درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم الأحد 1/ 6/ 1441هـ، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم على سلامة الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني بإلغاء الاصطفاف الصباحي لهذا اليوم الأحد".

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 12:22 AM

"تعليم الباحة": إلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد بناء على تحذير "الأرصاد" من البرد الذي يؤثر في المنطقة





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وجَّهت إدارة تعليم الباحة بإلغاء الطابور الصباحي اليوم الأحد نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة.

وقال محمد سعيد هضبان، متحدث تعليم الباحة: "بناء على المعلومات الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تدني درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم الأحد 1/ 6/ 1441هـ، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم على سلامة الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني بإلغاء الاصطفاف الصباحي لهذا اليوم الأحد".