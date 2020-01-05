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القاسم: الحكم "نرفز" لاعبينا.. وهو أسوأ ما في المباراة

وصف محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، الحكم الهولندي داني ماكيلي بأنه أسوأ ما في مباراة السوبر السعودي التي كسبها النصر أمام التعاون بركلات الترجيح، وقال: "حقيقة، الحكم (نرفزنا)، وهو أسوأ ما في المباراة".

وأضاف: "توزيعه البطاقات الصفراء كان غير عادل. نحن (تنرفزنا) ونحن في المدرجات، فكيف باللاعبين؟".

وزاد: "خسارتنا لا تعني أننا سيئون. ونعد الجميع بتعديل مستوى الفريق".

وعن قرارهم إقالة المدرب، وإسناد المهمة لعبدالله عسيري، قال: "هذا توقيت مناسب.. وأشكر اللاعبين والمدرب على ما قدموه".

السوبر السعودي التعاون النصر كأس السوبر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القاسم: الحكم "نرفز" لاعبينا.. وهو أسوأ ما في المباراة
سبق

وصف محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، الحكم الهولندي داني ماكيلي بأنه أسوأ ما في مباراة السوبر السعودي التي كسبها النصر أمام التعاون بركلات الترجيح، وقال: "حقيقة، الحكم (نرفزنا)، وهو أسوأ ما في المباراة".

وأضاف: "توزيعه البطاقات الصفراء كان غير عادل. نحن (تنرفزنا) ونحن في المدرجات، فكيف باللاعبين؟".

وزاد: "خسارتنا لا تعني أننا سيئون. ونعد الجميع بتعديل مستوى الفريق".

وعن قرارهم إقالة المدرب، وإسناد المهمة لعبدالله عسيري، قال: "هذا توقيت مناسب.. وأشكر اللاعبين والمدرب على ما قدموه".

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
12:12 AM

القاسم: الحكم "نرفز" لاعبينا.. وهو أسوأ ما في المباراة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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12,230

وصف محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، الحكم الهولندي داني ماكيلي بأنه أسوأ ما في مباراة السوبر السعودي التي كسبها النصر أمام التعاون بركلات الترجيح، وقال: "حقيقة، الحكم (نرفزنا)، وهو أسوأ ما في المباراة".

وأضاف: "توزيعه البطاقات الصفراء كان غير عادل. نحن (تنرفزنا) ونحن في المدرجات، فكيف باللاعبين؟".

وزاد: "خسارتنا لا تعني أننا سيئون. ونعد الجميع بتعديل مستوى الفريق".

وعن قرارهم إقالة المدرب، وإسناد المهمة لعبدالله عسيري، قال: "هذا توقيت مناسب.. وأشكر اللاعبين والمدرب على ما قدموه".

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