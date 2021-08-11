تلقى الموظف الصحي ثامر فرحان العنزي، خطاب شكر وتقدير، من قائد مشروع لقاح جنوب أبو موسى الأشعري بحفر الباطن الدكتور عبدالله عبدالرحمن العنزي؛ تقديرًا لأعمال التطوع المميزة والجهود المبذولة لخدمة المراجعين في مركز تلقي اللقاحات.
"العنزي يتلقى الشكر على جهوده بمركز تلقي اللقاحات بحفر الباطن
تلقى الموظف الصحي ثامر فرحان العنزي، خطاب شكر وتقدير، من قائد مشروع لقاح جنوب أبو موسى الأشعري بحفر الباطن الدكتور عبدالله عبدالرحمن العنزي؛ تقديرًا لأعمال التطوع المميزة والجهود المبذولة لخدمة المراجعين في مركز تلقي اللقاحات.
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"العنزي يتلقى الشكر على جهوده بمركز تلقي اللقاحات بحفر الباطنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-11
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:36 PM
"العنزي يتلقى الشكر على جهوده بمركز تلقي اللقاحات بحفر الباطن
تلقى الموظف الصحي ثامر فرحان العنزي، خطاب شكر وتقدير، من قائد مشروع لقاح جنوب أبو موسى الأشعري بحفر الباطن الدكتور عبدالله عبدالرحمن العنزي؛ تقديرًا لأعمال التطوع المميزة والجهود المبذولة لخدمة المراجعين في مركز تلقي اللقاحات.
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