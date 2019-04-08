المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنفذ برنامج "الاتجاهات الإدارية" للقوات البرية السعودية

بالتزامن مع بدء 17 برنامجًا تدريبيًّا بمشاركة 200 متدرب من ٥ دول عربية

بدأ اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة، برنامج الاتجاهات الإدارية الحديثة ونماذج الإدارة الناجحة، ويشارك فيه منسوبو القوات البرية السعودية لمدة أسبوعين. ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات ومعارف المشاركين ذات الصلة بالاتجاهات الإدارية الحديثة والنماذج العالمية للتميز الإداري؛ بما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي لمواجهة متطلبات العولمة، ويشتمل البرنامج على محاضرات موجزة، وحلقات نقاش ودراسة حالة مع تطبيقات عملية على عدة موضوعات منها الوظائف الإدارية، ومستويات ومهام المديرين، والتغيرات الحديثة في الممارسات الإدارية، وإعادة الهيكلة، والتمكين والفِرَق ذاتية الإدارة، وتحديات الإدارة في البيئة العالمية، والمعايير الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية، وإدارة الأزمات العالمية، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، ونماذج عالمية للإدارة الناجحة في المؤسسات.

وبالتزامن، بدأت أعمال 17 برنامجًا تدريبيًّا بمشاركة السعودية ومصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان، وتتناول إدارة الوقت، والانتباه، والضغوط في بيئة العمل، ودور القيادة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات، والمهارات الإدارية والسلوكية للتميز في الأداء الوظيفي، ومهارات التفسير القانوني وصياغة ومتابعة الإجراءات القانونية، وبناء شخصية فعالة وتحفيز الذات، والتخطيط للإحلال والتعاقب الوظيفي، والاتجاهات المعاصرة في إدارة وتطوير الموارد البشرية، ومهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري والقانوني، والمهارات الأساسية للعاملين في الشؤون المالية والإدارية، والمحاسب المالي المحترف PFA، ومهارات العاملين في إعداد سلم الرواتب والأجور، والتحليل المالي المتقدم، وتخطيط ومتابعة المشروعات، واستخدامات البيانات الضخمة (Big Data) في المؤسسات، والمحاسبة الإدارية والرقابة المالية المتقدمة، ومهارات تحويل الأفكار الإبداعية إلى خطط عمل (2030)، وتنمية المهارات الذاتية وتفعيل القدرات الكامنة.