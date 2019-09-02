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محاكم ديوان المظالم تصدر 193 ألف حكم إداري خلال العام الماضي

بحسب التقرير السنوي الذي استخرجت بياناته وفق عمل تقني إلكتروني دقيق

أظهر التقرير السنوي لمحاكم ديوان المظالم للعام 1440هـ حجم الأعمال القضائية التي جرى إنجازها خلاله، ويشير التقرير إلى أن مجموع الدعاوى الواردة لعموم المحاكم وهي: المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية؛ بلغ 215463 دعوى.

بينما جرى إنجاز 213759 دعوى، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة في عموم المحاكم 377144 جلسة، فيما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان 193785حكمًا، مشكلة بذلك إنجازًا قضائيًا نسبته 99% من الدعاوى الواردة، و75% من الحجم الفعلي للعمل.

وفي هذا الصدد يشار إلى أنه بلغ عدد محاكم ديوان المظالم حتى الآن 22 محكمة، منها 5 محاكم استئناف، و16 محكمة إدارية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، والمحكمة الإدارية العليا، كما قرر مجلس القضاء الإداري مؤخراً إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، ومحكمة إدارية بمحافظة الأحساء.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي عن محاكم الديوان جرى استخراج بياناته وفقًا لعملٍ تقني إلكتروني دقيق، يُظهر من خلاله أداء جميع المحاكم ونسب إنجازها للأعمال، إذ يعد هذا العمل أحد مخرجات التحول الإلكتروني المقرر في الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020م، مما يجعل قياس الأداء ومتابعته أكثر دقة ووضوحًا، ويسهم في اتخاذ القرار تجاه النتائج المقروءة من الإحصائيات القضائية.

وتظهر هذه الإحصائيات والبيانات وما صاحبها من إنجاز؛ الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده التي لم تدخر جهدًا في دعم القضاء الإداري، والمتابعة الدائمة للمستجدات التي تراعي جودته وتطويره، حتى يؤدي رسالته وبجودة وإتقان وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

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محاكم ديوان المظالم تصدر 193 ألف حكم إداري خلال العام الماضي
سبق

أظهر التقرير السنوي لمحاكم ديوان المظالم للعام 1440هـ حجم الأعمال القضائية التي جرى إنجازها خلاله، ويشير التقرير إلى أن مجموع الدعاوى الواردة لعموم المحاكم وهي: المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية؛ بلغ 215463 دعوى.

بينما جرى إنجاز 213759 دعوى، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة في عموم المحاكم 377144 جلسة، فيما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان 193785حكمًا، مشكلة بذلك إنجازًا قضائيًا نسبته 99% من الدعاوى الواردة، و75% من الحجم الفعلي للعمل.

وفي هذا الصدد يشار إلى أنه بلغ عدد محاكم ديوان المظالم حتى الآن 22 محكمة، منها 5 محاكم استئناف، و16 محكمة إدارية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، والمحكمة الإدارية العليا، كما قرر مجلس القضاء الإداري مؤخراً إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، ومحكمة إدارية بمحافظة الأحساء.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي عن محاكم الديوان جرى استخراج بياناته وفقًا لعملٍ تقني إلكتروني دقيق، يُظهر من خلاله أداء جميع المحاكم ونسب إنجازها للأعمال، إذ يعد هذا العمل أحد مخرجات التحول الإلكتروني المقرر في الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020م، مما يجعل قياس الأداء ومتابعته أكثر دقة ووضوحًا، ويسهم في اتخاذ القرار تجاه النتائج المقروءة من الإحصائيات القضائية.

وتظهر هذه الإحصائيات والبيانات وما صاحبها من إنجاز؛ الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده التي لم تدخر جهدًا في دعم القضاء الإداري، والمتابعة الدائمة للمستجدات التي تراعي جودته وتطويره، حتى يؤدي رسالته وبجودة وإتقان وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:11 PM

محاكم ديوان المظالم تصدر 193 ألف حكم إداري خلال العام الماضي

بحسب التقرير السنوي الذي استخرجت بياناته وفق عمل تقني إلكتروني دقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهر التقرير السنوي لمحاكم ديوان المظالم للعام 1440هـ حجم الأعمال القضائية التي جرى إنجازها خلاله، ويشير التقرير إلى أن مجموع الدعاوى الواردة لعموم المحاكم وهي: المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية؛ بلغ 215463 دعوى.

بينما جرى إنجاز 213759 دعوى، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة في عموم المحاكم 377144 جلسة، فيما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان 193785حكمًا، مشكلة بذلك إنجازًا قضائيًا نسبته 99% من الدعاوى الواردة، و75% من الحجم الفعلي للعمل.

وفي هذا الصدد يشار إلى أنه بلغ عدد محاكم ديوان المظالم حتى الآن 22 محكمة، منها 5 محاكم استئناف، و16 محكمة إدارية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، والمحكمة الإدارية العليا، كما قرر مجلس القضاء الإداري مؤخراً إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، ومحكمة إدارية بمحافظة الأحساء.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي عن محاكم الديوان جرى استخراج بياناته وفقًا لعملٍ تقني إلكتروني دقيق، يُظهر من خلاله أداء جميع المحاكم ونسب إنجازها للأعمال، إذ يعد هذا العمل أحد مخرجات التحول الإلكتروني المقرر في الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020م، مما يجعل قياس الأداء ومتابعته أكثر دقة ووضوحًا، ويسهم في اتخاذ القرار تجاه النتائج المقروءة من الإحصائيات القضائية.

وتظهر هذه الإحصائيات والبيانات وما صاحبها من إنجاز؛ الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده التي لم تدخر جهدًا في دعم القضاء الإداري، والمتابعة الدائمة للمستجدات التي تراعي جودته وتطويره، حتى يؤدي رسالته وبجودة وإتقان وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

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