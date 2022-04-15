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رغم تكهنات ارتباطه بـ"كورونا".. الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات في ووهان

وفق شروط محددة وسط انتقادات أسترالية لدعم "منظمة الصحة العالمية" لافتتاحه

على الرغم من التكهنات الكثيرة عن دوره في انتشار الفيروس، أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان؛ مهد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام في الصين، الأربعاء، فقد استأنف نحو 90 في المئة من متاجر سوق "بيشازو" عمله، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في يناير الماضي لاحتواء الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" نشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوّقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكاراً؛ أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيه أكثر من 3600 متجر صغير.

لكن الأمور لم تعد إلى سابق عهدها تماماً، إذ يعرض البائعون 30 طناً، مقابل 120 طناً من الحيوانات في مرحلة ما قبل كورونا.

ومنعت السلطات تداول الحيوانات البرية الحية أو الماشية لكبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل التقارير التي ربطت انتشار كورونا بالخفافيش التي كانت تباع في المدينة.

ويتم قياس حرارة المتسوّقين والباعة على حد سواء قبل دخولهم إلى السوق، كما ينبغي من الراغبين في الذهاب إلى السوق استخدام تطبيق صحي لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس قبل السماح لهم بالدخول.

ويقع "بيشازو" على بُعد كيلومترات معدودة من سوق "هوانان"؛ الذي يعد البؤرة التي بدأ فيها تفشي الفيروس أواخر 2019، علما أن هذا السوق لا يزال مغلقاً حتى الآن.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي انتقد فيه رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون؛ دعم منظمة الصحة العالمية لإعادة فتح الأسواق الرطبة في ووهان.

الصين فيروس كورونا الجديد

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رغم تكهنات ارتباطه بـ"كورونا".. الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات في ووهان
سبق

على الرغم من التكهنات الكثيرة عن دوره في انتشار الفيروس، أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان؛ مهد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام في الصين، الأربعاء، فقد استأنف نحو 90 في المئة من متاجر سوق "بيشازو" عمله، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في يناير الماضي لاحتواء الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" نشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوّقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكاراً؛ أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيه أكثر من 3600 متجر صغير.

لكن الأمور لم تعد إلى سابق عهدها تماماً، إذ يعرض البائعون 30 طناً، مقابل 120 طناً من الحيوانات في مرحلة ما قبل كورونا.

ومنعت السلطات تداول الحيوانات البرية الحية أو الماشية لكبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل التقارير التي ربطت انتشار كورونا بالخفافيش التي كانت تباع في المدينة.

ويتم قياس حرارة المتسوّقين والباعة على حد سواء قبل دخولهم إلى السوق، كما ينبغي من الراغبين في الذهاب إلى السوق استخدام تطبيق صحي لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس قبل السماح لهم بالدخول.

ويقع "بيشازو" على بُعد كيلومترات معدودة من سوق "هوانان"؛ الذي يعد البؤرة التي بدأ فيها تفشي الفيروس أواخر 2019، علما أن هذا السوق لا يزال مغلقاً حتى الآن.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي انتقد فيه رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون؛ دعم منظمة الصحة العالمية لإعادة فتح الأسواق الرطبة في ووهان.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:50 PM

رغم تكهنات ارتباطه بـ"كورونا".. الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات في ووهان

وفق شروط محددة وسط انتقادات أسترالية لدعم "منظمة الصحة العالمية" لافتتاحه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من التكهنات الكثيرة عن دوره في انتشار الفيروس، أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان؛ مهد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام في الصين، الأربعاء، فقد استأنف نحو 90 في المئة من متاجر سوق "بيشازو" عمله، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في يناير الماضي لاحتواء الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" نشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوّقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكاراً؛ أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيه أكثر من 3600 متجر صغير.

لكن الأمور لم تعد إلى سابق عهدها تماماً، إذ يعرض البائعون 30 طناً، مقابل 120 طناً من الحيوانات في مرحلة ما قبل كورونا.

ومنعت السلطات تداول الحيوانات البرية الحية أو الماشية لكبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل التقارير التي ربطت انتشار كورونا بالخفافيش التي كانت تباع في المدينة.

ويتم قياس حرارة المتسوّقين والباعة على حد سواء قبل دخولهم إلى السوق، كما ينبغي من الراغبين في الذهاب إلى السوق استخدام تطبيق صحي لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس قبل السماح لهم بالدخول.

ويقع "بيشازو" على بُعد كيلومترات معدودة من سوق "هوانان"؛ الذي يعد البؤرة التي بدأ فيها تفشي الفيروس أواخر 2019، علما أن هذا السوق لا يزال مغلقاً حتى الآن.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي انتقد فيه رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون؛ دعم منظمة الصحة العالمية لإعادة فتح الأسواق الرطبة في ووهان.

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