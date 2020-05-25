ولي العهد لمنسوبي وزارة الدفاع: يؤلمني في هذا العيد أنه يوم فرح ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم

عبر الاتصال المرئي بمشاركة خالد بن سلمان وقادة أفرع القوات المسلحة

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال مداخلته في الاتصال المرئي عن تمنياته بأن يعيد الله هذا العيد على الجميع والسعودية سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة.

وقال: "فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو أنه يوم فرح، وواجب علينا أن نفرح كمسلمين، ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة -إن شاء الله- تزول. ونحن مقبلون -إن شاء الله- على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية، سواء عسكريين أو مدنيين. وعيدكم مبارك، وإن شاء الله يعود علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل -إن شاء الله- دائمًا من سنة إلى سنة". معبرًا سموه في ختام مداخلته عن رغبته في نقل تحياته للجميع.

من جهته، نقل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن فياض الرويلي، خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله - بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن القوات المسلحة في ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو ولي العهد.