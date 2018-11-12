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بطريقته الخاصة.. مواطن يوثّق المعاناة مع "طريق الـ55 مليون ريال المتعثر" بمكة

مختصراً للقرى والمحافظات الواقعة على المرتفعات للوصـول إلى العاصـمة المقدسـة

وثّق مواطن على طريقته الخاصة، حجم المعاناة اليومية التي يقطعها سكان قرى مرتفعات الليث والعابرون من محافظات جنوب المملكة، عبر طريق سفوح الجبال المتعثر، والذي يربطهم بمكة المكرمة.

ويُعد الطريق بالنسبة للقرى والمراكز والمحافظات الواقعة على المرتفعات طريقاً مختصراً للوصول إلى العاصمة المقدسة، مقارنة بطريق الساحل الغربي.

وأشار السكان هناك، إلى أن الجزء المتبقي من الطريق لا يتجاوز 40 كيلومتراً، وهو ذاته الذي تم توثيقه بالفيديو، ويعرف بوصلة "طريق يلملم- نيات- بيرين" المتعثر منذ عشر سنوات؛ حيث بدأت ترسيته عام 1427 بقيمة 55 مليون ريال، وكان من المقرر الانتهاء منه وتسليمه بشكل نهائي في عام 1430هـ؛ فيما لم تلتزم الشركة المنفذة بالعقد المبرم معها طيلة السنوات الماضية.

ولم يُعرف حتى الآن مصير المشروع؛ سوى أن وزارة النقل عمدت إلى إزالة لوحة المشروع عقب خبر نشرته "سبق" في شهر ذي القعدة الماضي تحت عنوان: "مواطنون لـ"النقل": طريق الـ55 مليوناً بمكة يعاني 9 سنوات من النسيان!"، ناشدوا من خلاله الوزارة بضرورة استكمال طريق "يلملم- نيات- بيرين" بمنطقة مكة المكرمة، المعروف باسم "طريق سفوح الجبال"، والذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية المتعثر منذ تسع سنوات.

يشار إلى أن طريق سفوح الجبال، الذي يربط مكة المكرمة بالمحافظات الجنوبية، تم تنفيذ بعض أجزاء منه؛ إذ يعد من أهم الطرق، وثاني طريق يربط مكة بمحافظات الجنوب، بعد طريق الساحل الغربي المعروف؛ غير أن وصلة يلملم- بيرين لم يتم الانتهاء منها، وهي الوصلة الوحيدة المتبقية من الطريق بالكامل التي لم تنتهِ بعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بطريقته الخاصة.. مواطن يوثّق المعاناة مع "طريق الـ55 مليون ريال المتعثر" بمكة
سبق

وثّق مواطن على طريقته الخاصة، حجم المعاناة اليومية التي يقطعها سكان قرى مرتفعات الليث والعابرون من محافظات جنوب المملكة، عبر طريق سفوح الجبال المتعثر، والذي يربطهم بمكة المكرمة.

ويُعد الطريق بالنسبة للقرى والمراكز والمحافظات الواقعة على المرتفعات طريقاً مختصراً للوصول إلى العاصمة المقدسة، مقارنة بطريق الساحل الغربي.

وأشار السكان هناك، إلى أن الجزء المتبقي من الطريق لا يتجاوز 40 كيلومتراً، وهو ذاته الذي تم توثيقه بالفيديو، ويعرف بوصلة "طريق يلملم- نيات- بيرين" المتعثر منذ عشر سنوات؛ حيث بدأت ترسيته عام 1427 بقيمة 55 مليون ريال، وكان من المقرر الانتهاء منه وتسليمه بشكل نهائي في عام 1430هـ؛ فيما لم تلتزم الشركة المنفذة بالعقد المبرم معها طيلة السنوات الماضية.

ولم يُعرف حتى الآن مصير المشروع؛ سوى أن وزارة النقل عمدت إلى إزالة لوحة المشروع عقب خبر نشرته "سبق" في شهر ذي القعدة الماضي تحت عنوان: "مواطنون لـ"النقل": طريق الـ55 مليوناً بمكة يعاني 9 سنوات من النسيان!"، ناشدوا من خلاله الوزارة بضرورة استكمال طريق "يلملم- نيات- بيرين" بمنطقة مكة المكرمة، المعروف باسم "طريق سفوح الجبال"، والذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية المتعثر منذ تسع سنوات.

يشار إلى أن طريق سفوح الجبال، الذي يربط مكة المكرمة بالمحافظات الجنوبية، تم تنفيذ بعض أجزاء منه؛ إذ يعد من أهم الطرق، وثاني طريق يربط مكة بمحافظات الجنوب، بعد طريق الساحل الغربي المعروف؛ غير أن وصلة يلملم- بيرين لم يتم الانتهاء منها، وهي الوصلة الوحيدة المتبقية من الطريق بالكامل التي لم تنتهِ بعد.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
01:51 PM

بطريقته الخاصة.. مواطن يوثّق المعاناة مع "طريق الـ55 مليون ريال المتعثر" بمكة

مختصراً للقرى والمحافظات الواقعة على المرتفعات للوصـول إلى العاصـمة المقدسـة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,964

وثّق مواطن على طريقته الخاصة، حجم المعاناة اليومية التي يقطعها سكان قرى مرتفعات الليث والعابرون من محافظات جنوب المملكة، عبر طريق سفوح الجبال المتعثر، والذي يربطهم بمكة المكرمة.

ويُعد الطريق بالنسبة للقرى والمراكز والمحافظات الواقعة على المرتفعات طريقاً مختصراً للوصول إلى العاصمة المقدسة، مقارنة بطريق الساحل الغربي.

وأشار السكان هناك، إلى أن الجزء المتبقي من الطريق لا يتجاوز 40 كيلومتراً، وهو ذاته الذي تم توثيقه بالفيديو، ويعرف بوصلة "طريق يلملم- نيات- بيرين" المتعثر منذ عشر سنوات؛ حيث بدأت ترسيته عام 1427 بقيمة 55 مليون ريال، وكان من المقرر الانتهاء منه وتسليمه بشكل نهائي في عام 1430هـ؛ فيما لم تلتزم الشركة المنفذة بالعقد المبرم معها طيلة السنوات الماضية.

ولم يُعرف حتى الآن مصير المشروع؛ سوى أن وزارة النقل عمدت إلى إزالة لوحة المشروع عقب خبر نشرته "سبق" في شهر ذي القعدة الماضي تحت عنوان: "مواطنون لـ"النقل": طريق الـ55 مليوناً بمكة يعاني 9 سنوات من النسيان!"، ناشدوا من خلاله الوزارة بضرورة استكمال طريق "يلملم- نيات- بيرين" بمنطقة مكة المكرمة، المعروف باسم "طريق سفوح الجبال"، والذي يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية المتعثر منذ تسع سنوات.

يشار إلى أن طريق سفوح الجبال، الذي يربط مكة المكرمة بالمحافظات الجنوبية، تم تنفيذ بعض أجزاء منه؛ إذ يعد من أهم الطرق، وثاني طريق يربط مكة بمحافظات الجنوب، بعد طريق الساحل الغربي المعروف؛ غير أن وصلة يلملم- بيرين لم يتم الانتهاء منها، وهي الوصلة الوحيدة المتبقية من الطريق بالكامل التي لم تنتهِ بعد.

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